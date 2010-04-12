Додано: Вів 09 лип, 2019 17:43

Вівторок на валютному ринку пройшов досить драматично й цікаво.



Обсяги угод, як ми і припускали в ранковому прогнозі зросли, а ось тренд по курсу у другій половині дня великі клієнти і сам Нацбанк розгорнули в бік зростання долара.



Хоча багато в чому це пов'язано з «жадібністю» регулятора. Схоже — він перестарався з викупом долара у резерви протягом дня, чим фактично знизив пропозицію. А потім вже спекулянти постаралися розігріти котирування, що їм частково і вдалося вже відразу після обіду.



Хід торгів:



У перші дві години сесії великі продавці валюти і нерезиденти, які брали участь в аукціоні Мінфіну України з продажу ОВДП — «завалили» ринок доларом та євро.



З ранкових 25,53 / 25,55 на 11 годину долар впав до 25,445 / 25,465 гривень, а на 12:00 трохи скоригувався до 25,465 / 25,495. Нацбанк багаторазово виходив на торги з викупом долара через Matching і купив не менше 60 млн доларів за ціною близько 25,50 гривень за долар. Відкачавши з ринку надлишок валюти, регулятор вирішив, що «справа зроблена і мавр може піти».



Але тут в процес втрутилися вже як великі покупці, так і в подальшому ті нерезиденти, чиї заявки на аукціоні повністю не закрили або за якими Мінфін і покупці облігацій не зійшлися в ціні.



Вже до обіду курс виріс до 25,47 / 25,50 гривень, а після нього — на вже малооб'ємному ринку і зовсім пішов до рівня: на 14:00 — 25,49 / 25,52 гривні і на 15:00 — 25, 60 / 25,64.



Завершилася сесія котируваннями 25,63 / 25,67 гривень за долар, а учасники торгів почали говорити про зміну загального тренда в бік зростання котирувань.



Готівковий ринок у другій половині дня не особливо зреагував на зміни на міжбанку, але все ж таки «насторожився» і завтра з ранку буде дуже уважно стежити за подіями на торгах, щоб вчасно міняти цінники.