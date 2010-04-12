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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1497149814991500

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 136
вище 25.65
49%
66
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:19

  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:20

  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:27

  zzzzzz написав:
  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.


Смысл ехать в Пивденный как раз есть всегда. В кассе-то может и 100 нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 49
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:32

  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.

кому надо, тот уже подобрал "непотріб" и завтра будет наблюдать за процессом на зеленом заборе :wink:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:33

  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

маркетинг, знают что пипл гоняется за дешёвым долларом, может кто и дорогой прикупит.
vitaliian
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