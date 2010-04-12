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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:19
skorpi написав:
АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((
Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Вів 09 лип, 2019 19:20
Burton_Hover написав: skorpi написав:
АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((
Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 09 лип, 2019 19:27
zzzzzz написав: Burton_Hover написав: skorpi написав:
АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((
Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.
Смысл ехать в Пивденный как раз есть всегда. В кассе-то может и 100 нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Вів 09 лип, 2019 19:33
Burton_Hover написав: skorpi написав:
АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((
Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
маркетинг, знают что пипл гоняется за дешёвым долларом, может кто и дорогой прикупит.
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