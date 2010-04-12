Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:19
Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:20
А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:27
Смысл ехать в Пивденный как раз есть всегда. В кассе-то может и 100 нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:32
кому надо, тот уже подобрал "непотріб" и завтра будет наблюдать за процессом на зеленом заборе
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