Додано: Вів 09 лип, 2019 20:03

Не стоит делать поспешных выводов на основе выплаты каких-то 500млн

Долгов ещё куча, транзит газа скорее всего прикрутят, пока ещё нынешние керманычи планируют реванш после предсказуемого пролёта на выборах, и т.д.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин