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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1498149915001501>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 136
вище 25.65
49%
66
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:19

  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:20

  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:27

  zzzzzz написав:
  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

А какой смысл вообще ехать без предварительного звонка, может в кассе 100 баксов всего.


Смысл ехать в Пивденный как раз есть всегда. В кассе-то может и 100 нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:32

  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.

кому надо, тот уже подобрал "непотріб" и завтра будет наблюдать за процессом на зеленом заборе :wink:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:33

  Burton_Hover написав:
  skorpi написав:АЛЛА перестала наливать по 25,69, теперь наливаем по 25,80(((


Пивденный еще с 16 часов продавал уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

маркетинг, знают что пипл гоняется за дешёвым долларом, может по инерции кто-то и дорогой прикупит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:52

  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.

Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Щодо сьогоднішнього пообіднього підскоку: враховуючи викупи валюти НБУ на МБ минулого тижня і вчора, ще треба було викупити сьогодні біля 100 млн щобзавтра погасити 500. Ось ця надмірна присутність і підняла курс (думаю, частина "нерезидентів", знаючи що НБУ буде перебирати заявками, вирішили не продавати валюту, а скористалися можливістю рефінансу (згідно недавнього рішення НБУ)).
Завтра вийдуть продавати, щоб вернути позику, з усіма наслідками.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:03

Не стоит делать поспешных выводов на основе выплаты каких-то 500млн
Долгов ещё куча, транзит газа скорее всего прикрутят, пока ещё нынешние керманычи планируют реванш после предсказуемого пролёта на выборах, и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:04

Ставки снижаются по ОВГЗ , такими темпами к осени как раз заход нерезов и закончится.

Вышли данные по инфляции. За июнь -0,5% в годовом измерении 9%
НБУ планирует выйти к концу года на 5-6% ну планы НБУ никогда не сбывались, хорошо если к 7% будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:06

  zzzzzz написав:Ставки снижаются по ОВГЗ , такими темпами к осени как раз заход нерезов и закончится.

Вышли данные по инфляции. За июнь -0,5% в годовом измерении 9%
НБУ планирует выйти к концу года на 5-6% ну планы НБУ никогда не сбывались, хорошо если к 7% будет.

вся надежда на дешёвые яйца сахар и гречку:D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:23

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.

В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.

При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.

Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.

В то же время за этот период импорт металлоизделий возрос на 28,9% – до $528,52 млн. В июне их ввезено на $81,69 млн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136602
Живите своим умом!
zzzzzz
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