Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.
кому надо, тот уже подобрал "непотріб" и завтра будет наблюдать за процессом на зеленом заборе
Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Щодо сьогоднішнього пообіднього підскоку: враховуючи викупи валюти НБУ на МБ минулого тижня і вчора, ще треба було викупити сьогодні біля 100 млн щобзавтра погасити 500. Ось ця надмірна присутність і підняла курс (думаю, частина "нерезидентів", знаючи що НБУ буде перебирати заявками, вирішили не продавати валюту, а скористалися можливістю рефінансу (згідно недавнього рішення НБУ)). Завтра вийдуть продавати, щоб вернути позику, з усіма наслідками.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Не стоит делать поспешных выводов на основе выплаты каких-то 500млн Долгов ещё куча, транзит газа скорее всего прикрутят, пока ещё нынешние керманычи планируют реванш после предсказуемого пролёта на выборах, и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.
В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.
При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.
Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.