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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1498149915001501

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 136
вище 25.65
49%
66
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
10%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
1%
2
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:44

orest я останусь при своём мнении:аукцион чудовый, результат хреновый. Но это осознанный минфином результат,значит знают зачем. По поводу пидскока, - я думал, что вы в курсе, что нбу после обеда особо не при делах, там пумб и укргаз удовлетворяли импортеров нефти.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А какой смысл вообще ехать
а шо ему в Косолаповке ловить?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:53

  orest написав:
  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.

Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Щодо сьогоднішнього пообіднього підскоку: враховуючи викупи валюти НБУ на МБ минулого тижня і вчора, ще треба було викупити сьогодні біля 100 млн щобзавтра погасити 500. Ось ця надмірна присутність і підняла курс (думаю, частина "нерезидентів", знаючи що НБУ буде перебирати заявками, вирішили не продавати валюту, а скористалися можливістю рефінансу (згідно недавнього рішення НБУ)).
Завтра вийдуть продавати, щоб вернути позику, з усіма наслідками.
не путайте на всех форумах теплое с мягким. Ну какое нбу перебирает заявками нерезидентів?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:59

  orest написав:
  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції.
Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:02

  zzzzzz написав:
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.

В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.

При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.

Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.

В то же время за этот период импорт металлоизделий возрос на 28,9% – до $528,52 млн. В июне их ввезено на $81,69 млн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136602
Аграрии доберут, не стоит беспокоится. Да и потом, зачем же заморачиваться с выплавкой металлов если можно тупо руду гнать на экспорт с рентабельностью 800% (если верить Бене)///))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:03

  asti написав:Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...

Он о стране думает. Заявка была конкурентная?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:07

  Яша написав:
  asti написав:Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224.
Заявка была конкурентая?
Нет конечно.
И в лучшие-то годы только с неконкурентными работали, а уж теперь...
asti
 
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  #<1 ... 1498149915001501
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