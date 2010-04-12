Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд.Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.В то же время за этот период импорт металлоизделий возрос на 28,9% – до $528,52 млн. В июне их ввезено на $81,69 млн. Источник: