orest я останусь при своём мнении:аукцион чудовый, результат хреновый. Но это осознанный минфином результат,значит знают зачем. По поводу пидскока, - я думал, что вы в курсе, что нбу после обеда особо не при делах, там пумб и укргаз удовлетворяли импортеров нефти.
Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Щодо сьогоднішнього пообіднього підскоку: враховуючи викупи валюти НБУ на МБ минулого тижня і вчора, ще треба було викупити сьогодні біля 100 млн щобзавтра погасити 500. Ось ця надмірна присутність і підняла курс (думаю, частина "нерезидентів", знаючи що НБУ буде перебирати заявками, вирішили не продавати валюту, а скористалися можливістю рефінансу (згідно недавнього рішення НБУ)). Завтра вийдуть продавати, щоб вернути позику, з усіма наслідками.
не путайте на всех форумах теплое с мягким. Ну какое нбу перебирает заявками нерезидентів?
Burton_Hover В ближайшем банкомате были только купюры 100ки по 30 штук за раз. Пошел через кассу своего банка снимать, а там захотели актуализировать мою информацию, потерял ценные минуты. В 15:00 пришел в Пивденный - как раз меняли цифры в табло.
Оказалось в их телеграм-боте актуальный курс можно узнать, может и в других ботах аналогично.
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.
В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.
При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.
Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.
Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. Мало того, что погашать завтра больше в 2.5 раза сегодняшнего привлечения,так ещё и большую часть в долларе, который Украина не печатает. Курс падал по 10 коп в день, расти будет 20коп в час.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Щодо сьогоднішнього пообіднього підскоку: враховуючи викупи валюти НБУ на МБ минулого тижня і вчора, ще треба було викупити сьогодні біля 100 млн щобзавтра погасити 500. Ось ця надмірна присутність і підняла курс (думаю, частина "нерезидентів", знаючи що НБУ буде перебирати заявками, вирішили не продавати валюту, а скористалися можливістю рефінансу (згідно недавнього рішення НБУ)). Завтра вийдуть продавати, щоб вернути позику, з усіма наслідками.
не путайте на всех форумах теплое с мягким. Ну какое нбу перебирает заявками нерезидентів?
Сорі обписався. Не маю часу цілими днями сидіти на всіх фінансових форумах. Маю кілька хвилин часу і пару думок - написав швиденько. А Вам якщо не подобається - в ігнор і все. Читайте юру 61, долярчика, перес може повернеться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Сорі обписався. Не маю часу цілими днями сидіти на всіх фінансових форумах. Маю кілька хвилин часу і пару думок - написав швиденько. А Вам якщо не подобається - в ігнор і все. Читайте юру 61, долярчика, перес може повернеться...