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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1499150015011502 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 137 вище 25.65 48% 66 25.55 - 25.6499 13% 18 25.45 - 25.5499 9% 13 25.40 - 25.4499 9% 12 25.35 - 25.3999 2% 3 25.30 - 25.3499 1% 2 25.25 - 25.2999 2% 3 нижче 25.25 15% 20 Всього голосів : 137 Додано: Вів 09 лип, 2019 21:35 asti написав: orest написав: Яша написав: zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. другими словами результат аукциона хреновый. Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс... Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...



Смотрите график аукционов.

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv

Вам повезло что ЮА171094 будут продавать еще 4 аукциона. С другой стороны у вас есть двухлетки, на следующей неделе будут их продавать ставки по годовым и двухлеткам уже сравнялись.



Можно и на вторичке взять.Только на ПФТС их сегодня не продавали

http://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp

Значит бумага не сильно ликвидная. Можно поспрашивать но в доходности сильно потеряете.

Я бы недельку посидел на недельном депозите и пошел на следующем аукционе в двухлетки.



Ну или можете опять рискнуть на следующем аукционе, только если опять половину удовлетворят будет еще хуже, мелкий лот, накладные расходы будут высокие .



Мой совет если не устраивает доходность на вторичном рынке.Тогда идите в двушки. Короткие бумаги 3-12 мес Минфин начал резать. Смотрите график аукционов.Вам повезло что ЮА171094 будут продавать еще 4 аукциона. С другой стороны у вас есть двухлетки, на следующей неделе будут их продавать ставки по годовым и двухлеткам уже сравнялись.Можно и на вторичке взять.Только на ПФТС их сегодня не продавалиЗначит бумага не сильно ликвидная. Можно поспрашивать но в доходности сильно потеряете.Я бы недельку посидел на недельном депозите и пошел на следующем аукционе в двухлетки.Ну или можете опять рискнуть на следующем аукционе, только если опять половину удовлетворят будет еще хуже, мелкий лот, накладные расходы будут высокие .Мой совет если не устраивает доходность на вторичном рынке.Тогда идите в двушки. Короткие бумаги 3-12 мес Минфин начал резать. Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 09 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34020 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3328 раз. Подякували: 6862 раз. Профіль 23 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:40 asti написав: orest написав: Яша написав: zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый. другими словами результат аукциона хреновый. Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс... Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...



Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке?(как в анекдоте, у меня на руках было четыре туза и ни одной взятки- расклад, батенька, расклад...))) он отвечал, х.з. что сам не понимает как так могло статься, но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %. Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке?(как в анекдоте, у меня на руках было четыре туза и ни одной взятки- расклад, батенька, расклад...))) он отвечал, х.з. что сам не понимает как так могло статься, но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 542 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:46 starsn

Вывод господа напрашивается очевидный. Эпоха коротких бумаг заканчивается. Ну или велком вторичка.



3м.- 17,3%

6м- 17,5%



Но это котировки сегодня, завтра может будет уже дешевле. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34020 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3328 раз. Подякували: 6862 раз. Профіль 23 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 21:49 starsn

В Укргазе было дело ?

Я в Укргазе брал, 2-ух летки, все прошло. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34020 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3328 раз. Подякували: 6862 раз. Профіль 23 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:10 [quot---- Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 09 лип, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз. Oleg_Sa Повідомлень: 2031 З нами з: 27.10.08 Подякував: 8 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:12 zzzzzz написав: starsn

В Укргазе было дело ?

Я в Укргазе брал, 2-ух летки, все прошло. В Укргазе было дело ?Я в Укргазе брал, 2-ух летки, все прошло.



Да. Конкурентная заявка по 17,99. У меня до этого были неконкурентные, все проходило. Но так шоб дать 30% от заявки - это все согласны, что перебор. Я лучше поработаю на благо страны, заплачу налоги)) Процент будет чуть меньше, но зато можно гордиться, что помогаю не словом, а делом стране. А там всяко может случиться, Дед встанет не с той ноги, или будет проигрывать выборы, учудит чего-нибудь, и все накроется медным тазом. Да. Конкурентная заявка по 17,99. У меня до этого были неконкурентные, все проходило. Но так шоб дать 30% от заявки - это все согласны, что перебор. Я лучше поработаю на благо страны, заплачу налоги)) Процент будет чуть меньше, но зато можно гордиться, что помогаю не словом, а делом стране. А там всяко может случиться, Дед встанет не с той ноги, или будет проигрывать выборы, учудит чего-нибудь, и все накроется медным тазом. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 542 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:13 starsn написав: asti написав: orest написав: Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції. Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс... Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс... Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке? но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %. Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке? но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %. Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//)) Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//)) asti Повідомлень: 744 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:24 asti написав: Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//)) Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//))



Минимальная ставка аукциона 17,99 - Максимальная 18. Этот тип заявки как раз должны были отоварить, максимальной в 18 вообще не должно было быть иначе.



все строго - только покрытая заявка - Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез. но 7% на 4 месяца - это неплохо для меня, а там посмотрим что за парламент будет может опять переложимся. Минимальная ставка аукциона 17,99 - Максимальная 18. Этот тип заявки как раз должны были отоварить, максимальной в 18 вообще не должно было быть иначе.все строго - только покрытая заявка - Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез. но 7% на 4 месяца - это неплохо для меня, а там посмотрим что за парламент будет может опять переложимся. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 542 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:35 starsn написав: asti написав: Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//)) Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//)) Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез. Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез. Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//)) Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//)) asti Повідомлень: 744 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2019 22:44 asti написав: starsn написав: asti написав: Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//)) Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//))



У меня после того, как первый полугодичный аукцион в этом году провалился, удалось найти общий язык сначала с региональным отделением, а поскольку я не забываю и об интересах банка(а овгз для них не особо интересны), они идут на встречу мне, и да, это позволяет потенциально убрать ту проблему, что вы описали. Но в данный момент этот остаток от погашенных полугодовых таки лежал на счету и в большем объеме, чем требовалось, и чтобы снять мне их завтра нужно заплатить комиссию. У меня после того, как первый полугодичный аукцион в этом году провалился, удалось найти общий язык сначала с региональным отделением, а поскольку я не забываю и об интересах банка(а овгз для них не особо интересны), они идут на встречу мне, и да, это позволяет потенциально убрать ту проблему, что вы описали. Но в данный момент этот остаток от погашенных полугодовых таки лежал на счету и в большем объеме, чем требовалось, и чтобы снять мне их завтра нужно заплатить комиссию. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 542 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1499150015011502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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