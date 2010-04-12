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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1499150015011502

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 137
вище 25.65
48%
66
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
2%
3
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:35

  asti написав:
  orest написав:
  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції.
Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...


Смотрите график аукционов.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv
Вам повезло что ЮА171094 будут продавать еще 4 аукциона. С другой стороны у вас есть двухлетки, на следующей неделе будут их продавать ставки по годовым и двухлеткам уже сравнялись.

Можно и на вторичке взять.Только на ПФТС их сегодня не продавали
http://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
Значит бумага не сильно ликвидная. Можно поспрашивать но в доходности сильно потеряете.
Я бы недельку посидел на недельном депозите и пошел на следующем аукционе в двухлетки.

Ну или можете опять рискнуть на следующем аукционе, только если опять половину удовлетворят будет еще хуже, мелкий лот, накладные расходы будут высокие .

Мой совет если не устраивает доходность на вторичном рынке.Тогда идите в двушки. Короткие бумаги 3-12 мес Минфин начал резать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 09 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:40

  asti написав:
  orest написав:
  Яша написав:zzzzzz другими словами результат аукциона хреновый.
Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції.
Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...


Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке?(как в анекдоте, у меня на руках было четыре туза и ни одной взятки- расклад, батенька, расклад...))) он отвечал, х.з. что сам не понимает как так могло статься, но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %.
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starsn
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:46

starsn
Вывод господа напрашивается очевидный. Эпоха коротких бумаг заканчивается. Ну или велком вторичка.

3м.- 17,3%
6м- 17,5%

Но это котировки сегодня, завтра может будет уже дешевле.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 21:49

starsn
В Укргазе было дело ?
Я в Укргазе брал, 2-ух летки, все прошло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:10

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 09 лип, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:12

  zzzzzz написав:starsn
В Укргазе было дело ?
Я в Укргазе брал, 2-ух летки, все прошло.


Да. Конкурентная заявка по 17,99. У меня до этого были неконкурентные, все проходило. Но так шоб дать 30% от заявки - это все согласны, что перебор. Я лучше поработаю на благо страны, заплачу налоги)) Процент будет чуть меньше, но зато можно гордиться, что помогаю не словом, а делом стране. А там всяко может случиться, Дед встанет не с той ноги, или будет проигрывать выборы, учудит чего-нибудь, и все накроется медным тазом.
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starsn
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:13

  starsn написав:
  asti написав:
  orest написав:Результат аукціону чудовий. Попит в півтора рази більше пропозиції.
Какой же он чудовый?! Меня бортанули с годовыми бумагами из 516 в заявке продали только 224, теперь думаю, что с гривной делать - добирать на вторичке или покупать бакс...
Так вам еще и свезло, дружище))). Мне при заявке почти втрое больше, собирались отдать почти столько же. На вопрос профильному специалисту одного из госов, как Карл, такое может быть, да еще и при конкурентной заявке? но зная что мне это не интересно, сам предложил не оплачивать их, если что, в виде компенсации(где правда и кто конкретно виноват я не стал выяснять, сошлись на том, что минфин). Хорошо хоть уболтал комиссию почти в 2 раза снизить, и 4-х месячный депо в валюте открыть под "конкурентный" %.
Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:24

  asti написав:Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//))


Минимальная ставка аукциона 17,99 - Максимальная 18. Этот тип заявки как раз должны были отоварить, максимальной в 18 вообще не должно было быть иначе.

все строго - только покрытая заявка - Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез. но 7% на 4 месяца - это неплохо для меня, а там посмотрим что за парламент будет может опять переложимся.
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starsn
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:35

  starsn написав:
  asti написав:Я вижу у вас с вашим профильным специалистом сплошное взаимопонимание. У нас в Пивденном все строго - только покрытая заявка (с деньгами на брокерском счёте уже во вторник до обеда - внесение 0,1%, минимум 500) + комиссия брокера - тоже минимум 500 + услуги хранителя около 120 гривен будет. Итого за 224 бАмаги я уже отвалил 1120 грн, о скидках даже не заикайся))// А то что у вас конкурентая заявка это, насколько я понимаю, только хуже - если укажете высокую ставку - отсекут, а низкая ничего не даст - пойдет в общий котел. Поэтому я всегда неконкурентную указываю//))
Конечно только покрытая, а иначе никак))) И в данный момент была даже более чем. Хотя после определенных событий, для Киева(профильного специалиста) деньги уже на счету есть, но в моей провинции заносить я их должен в среду с 12-до 15, раньше брать на счет отказываются наотрез.
Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 22:44

  asti написав:
  starsn написав:
  asti написав:Ну так в том то и дело, что я за внесение денег заплатил комиссию - получается зря! Если бы как в вашем случае - лежат себе деньги на счету ещё и под %, и только в случае покупки списываются//))


У меня после того, как первый полугодичный аукцион в этом году провалился, удалось найти общий язык сначала с региональным отделением, а поскольку я не забываю и об интересах банка(а овгз для них не особо интересны), они идут на встречу мне, и да, это позволяет потенциально убрать ту проблему, что вы описали. Но в данный момент этот остаток от погашенных полугодовых таки лежал на счету и в большем объеме, чем требовалось, и чтобы снять мне их завтра нужно заплатить комиссию.
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