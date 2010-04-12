zzzzzz написав:Смотрите график аукционов. https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv Вам повезло что ЮА171094 будут продавать еще 4 аукциона. С другой стороны у вас есть двухлетки, на следующей неделе будут их продавать ставки по годовым и двухлеткам уже сравнялись.
Можно и на вторичке взять.Только на ПФТС их сегодня не продавали http://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp Значит бумага не сильно ликвидная. Можно поспрашивать но в доходности сильно потеряете. Я бы недельку посидел на недельном депозите и пошел на следующем аукционе в двухлетки.
Ну или можете опять рискнуть на следующем аукционе, только если опять половину удовлетворят будет еще хуже, мелкий лот, накладные расходы будут высокие .
Мой совет если не устраивает доходность на вторичном рынке.Тогда идите в двушки. Короткие бумаги 3-12 мес Минфин начал резать.
Рисковать с условиями Пивня - вообще не интересно. Это вам не Укргаз, где заявку можно ставить от балды, а потом смотреть - сыграло или нет. По двухлеткам, думаю, на след. аукционе их тоже порежут тк там больше и покупать особо нечего. Оно бы и хорошо недельку посидеть, но в Пивне деньги нужно мариновать на брокерском или счёте для ОВГЗ (бесплатно) тк внесение на счёт у них минимум 500грн или 0,1% И вообще, сдается мне, лучше б я бакс по 25,65 купил, чем в эти игры играться...
asti Вы не поняли насчет срезки. Срезка бывает двух видов.
Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит. Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !! Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )
Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд