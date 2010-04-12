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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1500150115021503

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 138
вище 25.65
49%
67
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
2%
3
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 07:00

  zzzzzz написав:Смотрите график аукционов.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv
Вам повезло что ЮА171094 будут продавать еще 4 аукциона. С другой стороны у вас есть двухлетки, на следующей неделе будут их продавать ставки по годовым и двухлеткам уже сравнялись.

Можно и на вторичке взять.Только на ПФТС их сегодня не продавали
http://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
Значит бумага не сильно ликвидная. Можно поспрашивать но в доходности сильно потеряете.
Я бы недельку посидел на недельном депозите и пошел на следующем аукционе в двухлетки.

Ну или можете опять рискнуть на следующем аукционе, только если опять половину удовлетворят будет еще хуже, мелкий лот, накладные расходы будут высокие .

Мой совет если не устраивает доходность на вторичном рынке.Тогда идите в двушки. Короткие бумаги 3-12 мес Минфин начал резать.
Рисковать с условиями Пивня - вообще не интересно. Это вам не Укргаз, где заявку можно ставить от балды, а потом смотреть - сыграло или нет. По двухлеткам, думаю, на след. аукционе их тоже порежут тк там больше и покупать особо нечего.
Оно бы и хорошо недельку посидеть, но в Пивне деньги нужно мариновать на брокерском или счёте для ОВГЗ (бесплатно) тк внесение на счёт у них минимум 500грн или 0,1%
И вообще, сдается мне, лучше б я бакс по 25,65 купил, чем в эти игры играться...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:02

asti
Вы не поняли насчет срезки.
Срезка бывает двух видов.

Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит.
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !!
Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )

Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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