Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:02
asti Вы не поняли насчет срезки. Срезка бывает двух видов. Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит. Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !! Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера ) Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 34023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 6863 раз.
Профіль
23
4
2
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:30
zzzzzz написав: asti
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все!!
Неделю назад.
asti
Повідомлень: 746
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 85 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:36
asti написав: zzzzzz написав: asti
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все!!
Неделю назад.
Минфину деньги все равно нужны. Продажа 3-12 мес не в приоритете.
Продажа 2-5 лет - приоритетная.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 34023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 6863 раз.
Профіль
23
4
2
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:40
Ого....на миняйле уже есть покупки по 80
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 34023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 6863 раз.
Профіль
23
4
2
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:52
zzzzzz написав:
Ого....на миняйле уже есть покупки по 80
Гагарин по .85 берет
kolyuchy
Повідомлень: 379
З нами з: 17.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 08:56
берём сегодня на межбанке планку 26?
кто не успел скупиться а-банк пока что светит 25,7731 продажа онлайн.
vitaliian
Повідомлень: 2711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 690 раз.
Подякували: 784 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:02
vitaliian написав:
ерём сегодня на межбанке планку 26?
С чего бы это? Просто выровняется наличка и межбанк, а то как-то нелогично, когда МБ 47, а пробажа онлайн 80-85
Rainbow
Повідомлень: 2421
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 530 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:07
АЛЛА с утра наливала по 25,80, сейчас льёт (пока) по 25,95
Межбанк старт: 25,65/25,75
skorpi
Повідомлень: 519
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:11
Межбанк 73/75
рост отменяется
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 10 лип, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Повідомлень: 2711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 690 раз.
Подякували: 784 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... n_get_more
Вывод бабла! Под это и курс сбивался? Зеля сейчас получит большинство в Раде и набузит и все текают?
hxbbgaf
Повідомлень: 20653
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2037 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
15250
1806183
6657
1435554
Пон 08 лип, 2019 15:45 ЛОБ
159
275280