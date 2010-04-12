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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1500150115021503

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 138
вище 25.65
49%
67
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
2%
3
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:02

asti
Вы не поняли насчет срезки.
Срезка бывает двух видов.

Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит.
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !!
Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )

Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:30

  zzzzzz написав:asti Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все!!
Неделю назад.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:36

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все!!
Неделю назад.



Минфину деньги все равно нужны. Продажа 3-12 мес не в приоритете.
Продажа 2-5 лет - приоритетная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:40

Ого....на миняйле уже есть покупки по 80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ого....на миняйле уже есть покупки по 80

Гагарин по .85 берет
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

берём сегодня на межбанке планку 26?
кто не успел скупиться а-банк пока что светит 25,7731 продажа онлайн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:ерём сегодня на межбанке планку 26?

С чего бы это? Просто выровняется наличка и межбанк, а то как-то нелогично, когда МБ 47, а пробажа онлайн 80-85
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:07

АЛЛА с утра наливала по 25,80, сейчас льёт (пока) по 25,95 :shock:

Межбанк старт: 25,65/25,75
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:11

Межбанк 73/75

рост отменяется
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:18

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... n_get_more

Вывод бабла! Под это и курс сбивался? Зеля сейчас получит большинство в Раде и набузит и все текают?
hxbbgaf
 
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