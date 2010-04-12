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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:02
Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )
НБУ вчера купил 50 млн, и позавчера 48
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:14
25.77-25.79/25.86-25.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24
Вітаюсь совсіма.
Овернайти більші за коррахунки - 41 165,0(додали до вчора + 5,222 млрд) млн.
Загальна ліквідність 35 400 + 41 165 = 76 565 млн. гривень.
Цікаво, шо буде о післяобіду
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:42
Вчера Нацбанк втихую "наматчил" около 50 млн. Причем на самом дне,чем и толкнули на разворот. А тут еще "Нафтогаз" добавился с покупками. И понеслось...
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:48
Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні.
Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.
Дякую
Франківськ відкотився на вранішні курси. Тобто до 25,79 на покупку. А було 25,84
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:01
Легко
Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 10 лип, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:02
Вся эта гривна берется из ваших карманов. Расходы бюджета на обслуживание 11,5%
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви в курсі, що ріст економіки в Україні триває 14-ь кварталів підряд, а 14-ь кварталів це 3,5 року?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:05
Аа чтоб заплатить расходы (и эти в частности) - занимаем ещё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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