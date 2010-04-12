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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1501150215031504

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 139
вище 25.65
49%
68
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
2%
3
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:00

Геп закрыли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:02

Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )

НБУ вчера купил 50 млн, и позавчера 48
Живите своим умом!
zzzzzz
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25.77-25.79/25.86-25.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24

  zzzzzz написав:Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )

...


Вітаюсь совсіма.
Овернайти більші за коррахунки - 41 165,0(додали до вчора + 5,222 млрд) млн. :shock:

Загальна ліквідність 35 400 + 41 165 = 76 565 млн. гривень.

Цікаво, шо буде о післяобіду :idea:

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:42

Вчера Нацбанк втихую "наматчил" около 50 млн. Причем на самом дне,чем и толкнули на разворот. А тут еще "Нафтогаз" добавился с покупками. И понеслось...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:48

  s0v7a написав:
  zzzzzz написав:Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )
...


Вітаюсь совсіма.
Овернайти більші за коррахунки - 41 165,0(додали до вчора + 5,222 млрд) млн. :shock:
Загальна ліквідність 35 400 + 41 165 = 76 565 млн. гривень.
Цікаво, шо буде о післяобіду :idea:
ВО

Хай щастить.

Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні.
Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.
Дякую
Франківськ відкотився на вранішні курси. Тобто до 25,79 на покупку. А було 25,84
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:01

  Realist написав:Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні.
Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг?

Легко
  Realist написав:ОВДП


Зображення
Востаннє редагувалось anduzenko в Сер 10 лип, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:02

Вся эта гривна берется из ваших карманов. Расходы бюджета на обслуживание 11,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:вся ця гривня не працює на економіку

Ви в курсі, що ріст економіки в Україні триває 14-ь кварталів підряд, а 14-ь кварталів це 3,5 року? https://minfin.com.ua/ua/2019/07/05/38318340/
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:05

  zzzzzz написав:Вся эта гривна берется из ваших карманов. Расходы бюджета на обслуживание 11,5%

Аа чтоб заплатить расходы (и эти в частности) - занимаем ещё :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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