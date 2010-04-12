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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1503150415051506>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 142
вище 25.65
49%
70
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
8%
12
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:19

  Realist написав:Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні.
Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні реч

Если сильно упрощённо, через инфляцию создана система отъёма денег у бедных в пользу богатых, которые получают ренту в 17% из воздуха, просто давая деньги в долг. 17% ещё хороший статус кво, если ниже - телега не едет (доказано национализированным приватом) а выше народ начинает сильно быстро беднеть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 11:29, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.07.2019
грн за 100 доларів США 2566.12
Курс доллара вырос на 17 копеек.
На эмоциях от вчерашнего роста открылись на 10 копеек выше закрытия. Эмоций хватило минут на 20. После этого избыток валюты взял свое, и началось весьма интенсивное снижение. По всей видимости, на снижение отреагировал регулятор, но добился только небольшой передышки. После короткого периода стабильности снижение продолжилось и котировки ушли ниже вчерашнего закрытия.
Как и ожидалось, вчерашний рост был вызван не фундаментальными факторами, а действиями регулятора, который выкупил 50 млн.
Сегодня, похоже, регулятор решил повторить этот трюк. Ровно в то же время котировки стали расти.
Коррсчета снова снизились за счет суточных сертификатов, объем которых достиг рекордного уровня за всю историю использования этого инструмента. Еще раз подчеркну, что такое снижение остатков на коррсчетах не означает, что банки испытывают недостаток гривны.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
08.07.2019
Усього, млн дол. США 392.5
Объем, как для понедельника, очень большой.
Даже если вычесть около 50 млн, купленных НБУ, окажется, объем все равно окажется высоким. Это говорит о том, что нынешнее укрепление гривны не связано с падением импорта из-за проблем на таможне или прочих технических факторов. Спрос на валюту хороший - это предложение зашкаливает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:22

  zzzzzz написав:Вся эта гривна берется из ваших карманов. Расходы бюджета на обслуживание 11,5%


А потом через курс и инфляцию идёт "усушка" долга. Можно опять перепозычить в у.е. по более высокому курсу и погасить гривневые долги. А можно растянуть это всё лет на 10 как в 1998 году, а процентную ставку зафиксировать каким нибудь спец. распоряжением скажем на уровне 5%. Вариантов много.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

АЛЛА снова вверх 25,75/26,00
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:30

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:вся ця гривня не працює на економіку

Ви в курсі, що ріст економіки в Україні триває 14-ь кварталів підряд, а 14-ь кварталів це 3,5 року? https://minfin.com.ua/ua/2019/07/05/38318340/

Не стоит так безоговорочно верить статистике.
Пока все держится на покупках ОВДП. Но рынок этот спекулятивный, пока все спокойно - нерезиденты покупают облигации. Но при малейшем шухере все ринутся на выход. Дальше или реструктуризация или дефолт.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:47

Сегодня не Нацбанк, а "Нафтогаз" пылесосит. Сразу через несколько банков. ОВГЗшники уже распродались. Больше крупных продавцов сегодня нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк 80/85
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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 12:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:56

МБ

vitaliian

Приветствую.
немного выше - 80/85
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:01

  swodnix написав:vitaliian

Приветствую.
немного выше - 80/85

спс, исправил
vitaliian
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