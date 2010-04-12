Додано: Сер 10 лип, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

10.07.2019

грн за 100 доларів США 2566.12

Курс доллара вырос на 17 копеек.

На эмоциях от вчерашнего роста открылись на 10 копеек выше закрытия. Эмоций хватило минут на 20. После этого избыток валюты взял свое, и началось весьма интенсивное снижение. По всей видимости, на снижение отреагировал регулятор, но добился только небольшой передышки. После короткого периода стабильности снижение продолжилось и котировки ушли ниже вчерашнего закрытия.

Как и ожидалось, вчерашний рост был вызван не фундаментальными факторами, а действиями регулятора, который выкупил 50 млн.

Сегодня, похоже, регулятор решил повторить этот трюк. Ровно в то же время котировки стали расти.

Коррсчета снова снизились за счет суточных сертификатов, объем которых достиг рекордного уровня за всю историю использования этого инструмента. Еще раз подчеркну, что такое снижение остатков на коррсчетах не означает, что банки испытывают недостаток гривны.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

08.07.2019

Усього, млн дол. США 392.5

Объем, как для понедельника, очень большой.

Даже если вычесть около 50 млн, купленных НБУ, окажется, объем все равно окажется высоким. Это говорит о том, что нынешнее укрепление гривны не связано с падением импорта из-за проблем на таможне или прочих технических факторов. Спрос на валюту хороший - это предложение зашкаливает.