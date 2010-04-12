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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 141
вище 25.65
49%
69
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
12
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Креді Агріколь не дає можливості купити онлайн більше 1200 $. правда куплялось все 4 операціями. хтось знає причину? В смс пишуть перевищено ліміт.
Франківськ 25,75/27,87 ростемо.

ПС: Теорія із розряду - пофантазувати. прошу не сприймати серйозно і тапками не кидати
Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано. За рахунок великої дохідності почали конвертувати короткий борг в довший по ОВДП, опустили курс, при цьому хомячили по дорозі $ в закрома, щоб віддати 0,5 млрд і за одно затарити Нафтогаз дешевим доларом для покупки дешевого газу. Місія виконана. Тепер можна трошки попуститись, щоб експортери "віджили".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано.
только доверия к стране такие кульбиты не добавляют.
vitaliian
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