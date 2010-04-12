Креді Агріколь не дає можливості купити онлайн більше 1200 $. правда куплялось все 4 операціями. хтось знає причину? В смс пишуть перевищено ліміт.
Франківськ 25,75/27,87 ростемо.
ПС: Теорія із розряду - пофантазувати. прошу не сприймати серйозно і тапками не кидати
Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано. За рахунок великої дохідності почали конвертувати короткий борг в довший по ОВДП, опустили курс, при цьому хомячили по дорозі $ в закрома, щоб віддати 0,5 млрд і за одно затарити Нафтогаз дешевим доларом для покупки дешевого газу. Місія виконана. Тепер можна трошки попуститись, щоб експортери "віджили".