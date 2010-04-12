Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:28
Креді Агріколь не дає можливості купити онлайн більше 1200 $. правда куплялось все 4 операціями. хтось знає причину? В смс пишуть перевищено ліміт.
Франківськ 25,75/27,87 ростемо. ПС: Теорія із розряду - пофантазувати. прошу не сприймати серйозно і тапками не кидати Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано. За рахунок великої дохідності почали конвертувати короткий борг в довший по ОВДП, опустили курс, при цьому хомячили по дорозі $ в закрома, щоб віддати 0,5 млрд і за одно затарити Нафтогаз дешевим доларом для покупки дешевого газу. Місія виконана. Тепер можна трошки попуститись, щоб експортери "віджили".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:31
Realist написав:
Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано.
только доверия к стране такие кульбиты не добавляют.
vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:55
KIM30 написав:
Зараз МБ топчиться біля дворічного мінімуму, а це серйозний рівень!
таки відскочили досить різко!
А кажуть що по гривні ТА не працює
На дньовках гарний пін створили
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KIM30
в Сер 10 лип, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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KIM30
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:55
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:57
zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
А вы хотели и курс,и проценты. Так конечно бывает,но далеко не всегда)
LuckyG
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:58
zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
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vitaliian
в Сер 10 лип, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01
vitaliian написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета с доходностью от 15%
и где такие?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:04
Burton_Hover написав: vitaliian написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета с доходностью от 15%
и где такие?
https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... %D0%B0.pdf
у укргаз и глобуса тоже есть.
vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:13
zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))
asti
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:13
LuckyG написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
А вы хотели и курс,и проценты. Так конечно бывает,но далеко не всегда)
Конечно хотел) Хотеть не вредно ) Ну буду смотреть что будет на следующей неделе
Живите своим умом!
zzzzzz
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