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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15041505150615071508>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 144
вище 25.65
49%
71
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Креді Агріколь не дає можливості купити онлайн більше 1200 $. правда куплялось все 4 операціями. хтось знає причину? В смс пишуть перевищено ліміт.
Франківськ 25,75/27,87 ростемо.

ПС: Теорія із розряду - пофантазувати. прошу не сприймати серйозно і тапками не кидати
Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано. За рахунок великої дохідності почали конвертувати короткий борг в довший по ОВДП, опустили курс, при цьому хомячили по дорозі $ в закрома, щоб віддати 0,5 млрд і за одно затарити Нафтогаз дешевим доларом для покупки дешевого газу. Місія виконана. Тепер можна трошки попуститись, щоб експортери "віджили".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано.
только доверия к стране такие кульбиты не добавляют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:55

  KIM30 написав:Зараз МБ топчиться біля дворічного мінімуму, а це серйозний рівень!

таки відскочили досить різко!
Зображення
А кажуть що по гривні ТА не працює :wink:
На дньовках гарний пін створилиЗображення
Востаннє редагувалось KIM30 в Сер 10 лип, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:55

Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:57

  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

А вы хотели и курс,и проценты. Так конечно бывает,но далеко не всегда)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:58

  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета с доходностью от 15%


и где такие?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:04

  Burton_Hover написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета с доходностью от 15%


и где такие?

https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... %D0%B0.pdf
у укргаз и глобуса тоже есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:13

  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:13

  LuckyG написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

А вы хотели и курс,и проценты. Так конечно бывает,но далеко не всегда)

Конечно хотел) Хотеть не вредно ) Ну буду смотреть что будет на следующей неделе
Живите своим умом!
zzzzzz
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