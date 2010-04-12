Додано: Сер 10 лип, 2019 12:28

Креді Агріколь не дає можливості купити онлайн більше 1200 $. правда куплялось все 4 операціями. хтось знає причину? В смс пишуть перевищено ліміт.

Франківськ 25,75/27,87 ростемо.



ПС: Теорія із розряду - пофантазувати. прошу не сприймати серйозно і тапками не кидати

Якщо НБУ із Мінфіном робили все свідомо - то вийшло непогано. За рахунок великої дохідності почали конвертувати короткий борг в довший по ОВДП, опустили курс, при цьому хомячили по дорозі $ в закрома, щоб віддати 0,5 млрд і за одно затарити Нафтогаз дешевим доларом для покупки дешевого газу. Місія виконана. Тепер можна трошки попуститись, щоб експортери "віджили".

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!