|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:19
asti написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))
Ну у меня были и покупки по 26,90 в начале июня
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34031
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3330 раз.
- Подякували: 6868 раз.
-
- Профіль
-
23
4
2
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:23
Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
К вечеру уже было 25,80 / 28,89.
Сегодня с утра 25,85 / 28,93 (Сбербанк).
А днем Пивденный ставил 25,80 на сайте, но им уже веры нет.
А на МБ рост перемежается с падением, совсем не похоже на стремительный рост, как бывает при очередных шухерах.
Сегодня до обеда было впечатление, что еще 1-2 дня и курсы на наличке снова вернутся к минимуму.
Все еще может быть. Страна чудес же.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
-
Burton_Hover
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 05.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:27
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))
Ну у меня были и покупки по 26,90 в начале июня
а у меня 27,3 в середине марта//))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:28
Дали детальные данные по репатриации дивидендов !!
З моменту надання дозволу на репатріацію дивідендів у червні 2016 р. (станом на 08.07.2019) перераховано за кордон 7,2 млрд дол. США, у т.ч. із 5,8 млрд. дол. США купленої валюти.
Зокрема:
- з червня 2016 і до кінця 2016 року бізнес сплатив за кордон дивідендів на суму 712 млн. дол., у тому числі близько 575 млн дол. США за рахунок купленої валюти.
- у 2017 році — 1,8 млрд. дол. США (у т.ч. 1,5 млрд. дол. США за рахунок купленої валюти);
- у 2018 році — 3,3 млрд дол. США (у т.ч. 2,7 млрд дол. США за рахунок купленої валюти).
Станом на 8,07.2019р. перераховано 1,3 млрд дол. США, з яких 1,1 млрд дол. США – за рахунок купленої валюти
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34031
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3330 раз.
- Подякували: 6868 раз.
-
- Профіль
-
23
4
2
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:29
Burton_Hover написав:
Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
К вечеру уже было 25,80 / 28,89.
Сегодня с утра 25,85 / 28,93 (Сбербанк).
А днем Пивденный ставил 25,80 на сайте, но им уже веры нет.
А на МБ рост перемежается с падением, совсем не похоже на стремительный рост, как бывает при очередных шухерах.
Сегодня до обеда было впечатление, что еще 1-2 дня и курсы на наличке снова вернутся к минимуму.
Все еще может быть. Страна чудес же.
На след. неделе будет 26+, потом скорее всего попустит//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:35
vitaliian написав: zzzzzz написав:
Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
на текущий счёт нет гарантий, как на депозит
-
Вело
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:36
Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
-
asti
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38
Вело написав: vitaliian написав:
рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
на текущий счёт нет гарантий, как на депозит
Это кто вам сказал?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38
Вело написав:
на текущий счёт нет гарантий, как на депозит
такие же гарантии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8751
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6129 раз.
- Подякували: 2398 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:45
asti написав:
Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Удачная инвестиция
Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15250
|1806442
|
|
|6657
|1435598
|
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
|
|159
|275285
|
|