Додано: Сер 10 лип, 2019 13:23

Да нет особого роста, еще все может быть до августа.

Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).

К вечеру уже было 25,80 / 28,89.

Сегодня с утра 25,85 / 28,93 (Сбербанк).

А днем Пивденный ставил 25,80 на сайте, но им уже веры нет.

А на МБ рост перемежается с падением, совсем не похоже на стремительный рост, как бывает при очередных шухерах.

Сегодня до обеда было впечатление, что еще 1-2 дня и курсы на наличке снова вернутся к минимуму.

Все еще может быть. Страна чудес же.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.