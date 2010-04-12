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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1505150615071508>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 144
вище 25.65
49%
71
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:19

  asti написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))


Ну у меня были и покупки по 26,90 в начале июня
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:23

Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
К вечеру уже было 25,80 / 28,89.
Сегодня с утра 25,85 / 28,93 (Сбербанк).
А днем Пивденный ставил 25,80 на сайте, но им уже веры нет.
А на МБ рост перемежается с падением, совсем не похоже на стремительный рост, как бывает при очередных шухерах.
Сегодня до обеда было впечатление, что еще 1-2 дня и курсы на наличке снова вернутся к минимуму.
Все еще может быть. Страна чудес же.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:27

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет
У меня на той неделе закончился - вот это действительно обидно))
Ну у меня были и покупки по 26,90 в начале июня
а у меня 27,3 в середине марта//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:28

Дали детальные данные по репатриации дивидендов !!

З моменту надання дозволу на репатріацію дивідендів у червні 2016 р. (станом на 08.07.2019) перераховано за кордон 7,2 млрд дол. США, у т.ч. із 5,8 млрд. дол. США купленої валюти.
Зокрема:
- з червня 2016 і до кінця 2016 року бізнес сплатив за кордон дивідендів на суму 712 млн. дол., у тому числі близько 575 млн дол. США за рахунок купленої валюти.
- у 2017 році — 1,8 млрд. дол. США (у т.ч. 1,5 млрд. дол. США за рахунок купленої валюти);
- у 2018 році — 3,3 млрд дол. США (у т.ч. 2,7 млрд дол. США за рахунок купленої валюти).
Станом на 8,07.2019р. перераховано 1,3 млрд дол. США, з яких 1,1 млрд дол. США – за рахунок купленої валюти
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:29

  Burton_Hover написав:Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
К вечеру уже было 25,80 / 28,89.
Сегодня с утра 25,85 / 28,93 (Сбербанк).
А днем Пивденный ставил 25,80 на сайте, но им уже веры нет.
А на МБ рост перемежается с падением, совсем не похоже на стремительный рост, как бывает при очередных шухерах.
Сегодня до обеда было впечатление, что еще 1-2 дня и курсы на наличке снова вернутся к минимуму.
Все еще может быть. Страна чудес же.
На след. неделе будет 26+, потом скорее всего попустит//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:35

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Эх обидно , на следующей неделе очередное депо заканчивается, наверно уже такого сладкого курса не будет

после того как курсовые качели потеряли признак сезонности, рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
на текущий счёт нет гарантий, как на депозит
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:36

Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38

  Вело написав:
  vitaliian написав:рекомендую текущие счета или бессрочные депозиты с доходностью от 15%
на текущий счёт нет гарантий, как на депозит
Это кто вам сказал? :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:38

  Вело написав:на текущий счёт нет гарантий, как на депозит

такие же гарантии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:45

  asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/

Удачная инвестиция :) Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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