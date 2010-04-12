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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:46
ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил. Снял все купить валюту - ничего не получил. Лишняя головная боль. Предпочитаю пусть меньше, но ежеденевно на текущий остаток.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51
Burton_Hover написав:
ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил
в середине месяца оформляйте новую карту, мне в укргазе оформили 2ю бесплатно. На счёт снятия согласен за последний месяц % теряются. Если деньги лежат долго то сумма недополученных % компенсируется повышенной ставкой, на 1-2 месяца туда заходить не стоит.
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:55
Proofy написав: asti написав:
Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Удачная инвестиция
Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
Если Минфин продолжит творить чудеса с заворачиванием 2/3 заявок нерезы могут развернуться также как вчера курс...
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asti
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Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14
Подскок дохлой кошки?
резво банки отреагировали
на каких новостях?
Вчера что то я услышал по ТВ
а, это апеляционный суд признал незаконной постанову КМУ про цену на газ
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Yuri_61
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