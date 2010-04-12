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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 144
вище 25.65
49%
71
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:46

  vitaliian написав:https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... %D0%B0.pdf
у укргаз и глобуса тоже есть.


ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил. Снял все купить валюту - ничего не получил. Лишняя головная боль. Предпочитаю пусть меньше, но ежеденевно на текущий остаток.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Burton_Hover написав:ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил
в середине месяца оформляйте новую карту, мне в укргазе оформили 2ю бесплатно. На счёт снятия согласен за последний месяц % теряются. Если деньги лежат долго то сумма недополученных % компенсируется повышенной ставкой, на 1-2 месяца туда заходить не стоит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:55

  Proofy написав:
  asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Удачная инвестиция :) Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
Если Минфин продолжит творить чудеса с заворачиванием 2/3 заявок нерезы могут развернуться также как вчера курс...
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскок дохлой кошки?
Yuri_61
 
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