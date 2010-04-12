|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51
Burton_Hover написав:
ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил
в середине месяца оформляйте новую карту, мне в укргазе оформили 2ю бесплатно. На счёт снятия согласен за последний месяц % теряются. Если деньги лежат долго то сумма недополученных % компенсируется повышенной ставкой, на 1-2 месяца туда заходить не стоит.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:55
Proofy написав: asti написав:
Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Удачная инвестиция
Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
Если Минфин продолжит творить чудеса с заворачиванием 2/3 заявок нерезы могут развернуться также как вчера курс...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14
Подскок дохлой кошки?
резво банки отреагировали
на каких новостях?
Вчера что то я услышал по ТВ
а, это апеляционный суд признал незаконной постанову КМУ про цену на газ
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1526
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32
Левобережная 25,85/26,05
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:35
межбанк 86/90
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 лип, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:39
Danik написав:
Левобережная 25,85/26,05
Опять 26?
Красиво своим подсобили,ведь кто-то чётко знает,когда прокалывается вниз и летит камнем и когда надо отбираться на всю котлету,у Якова было 6 мио зелени на счетах,думаю за два года она утроилась.
Говорят в сельских банках шаром покати,работают с приноса,подкрепления со столицы нет.
Зато сотнями мио выкупают на МБ ,наверное это они выкупают с той пайки,которая недавно была одолжена в евро под 7%
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10580
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 2121 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:40
Yuri_61 написав:
Вчера что то я услышал по ТВ
а, это апеляционный суд признал незаконной постанову КМУ про цену на газ
Суд визнав незаконною постанову, яка давним давно і так є недіючою, бо замість неї, також давним давно, діє зовсім інша. Тобто ЮВТ добилась щоб недіяло те, чого і так нема)
-
Doctor
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 18.12.13
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41
Burton_Hover написав:
Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
Вчера минимальные курсы были 25,59 Юнекс и 25,60 БИС.
А на моменте уже продают на опте дороже 26-и.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2938
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:45
Для любителей гадать по анализу ликвидности.
Сегодня, оказывается, Нацбанк засветил бид перед обедом. А сейчас вышел с офером 25,90. Причем вполне конкретным.
Для тех, кто не понял, о чем я: до обеда НБУ покупал, после обеда вышел с продажей.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2938
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 891 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:49
somilitark написав: Danik написав:
Левобережная 25,85/26,05
Опять 26?
Красиво своим подсобили,ведь кто-то чётко знает,когда прокалывается вниз и летит камнем и когда надо отбираться на всю котлету,у Якова было 6 мио зелени на счетах,думаю за два года она утроилась.
Говорят в сельских банках шаром покати,работают с приноса,подкрепления со столицы нет.
Зато сотнями мио выкупают на МБ ,наверное это они выкупают с той пайки,которая недавно была одолжена в евро под 7%
Это давно ни для кого не новость. Имеют возможности и крутят в своих интересах. Зачем бизнесом заниматься,если можно вытаскивать деньги из воздуха?
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15250
|1806545
|
|
|6657
|1435616
|
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
|
|159
|275289
|
|