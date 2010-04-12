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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1506150715081509>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 144
вище 25.65
49%
71
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Burton_Hover написав:ну начисление процентов на минимальный остаток, то такое. Положил в середине месяца - ничего не получил
в середине месяца оформляйте новую карту, мне в укргазе оформили 2ю бесплатно. На счёт снятия согласен за последний месяц % теряются. Если деньги лежат долго то сумма недополученных % компенсируется повышенной ставкой, на 1-2 месяца туда заходить не стоит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:55

  Proofy написав:
  asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Удачная инвестиция :) Хотя может еще нерезы попрут вкладываться и мы еще вернемся.
Если Минфин продолжит творить чудеса с заворачиванием 2/3 заявок нерезы могут развернуться также как вчера курс...
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскок дохлой кошки?
резво банки отреагировали
на каких новостях?
Вчера что то я услышал по ТВ
а, это апеляционный суд признал незаконной постанову КМУ про цену на газ
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,85/26,05
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк 86/90
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 10 лип, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:39

  Danik написав:Левобережная 25,85/26,05

Опять 26?
Красиво своим подсобили,ведь кто-то чётко знает,когда прокалывается вниз и летит камнем и когда надо отбираться на всю котлету,у Якова было 6 мио зелени на счетах,думаю за два года она утроилась.
Говорят в сельских банках шаром покати,работают с приноса,подкрепления со столицы нет.
Зато сотнями мио выкупают на МБ ,наверное это они выкупают с той пайки,которая недавно была одолжена в евро под 7% :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:40

  Yuri_61 написав:Вчера что то я услышал по ТВ
а, это апеляционный суд признал незаконной постанову КМУ про цену на газ

Суд визнав незаконною постанову, яка давним давно і так є недіючою, бо замість неї, також давним давно, діє зовсім інша. Тобто ЮВТ добилась щоб недіяло те, чого і так нема)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41

  Burton_Hover написав:Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).


Вчера минимальные курсы были 25,59 Юнекс и 25,60 БИС.
А на моменте уже продают на опте дороже 26-и.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:45

Для любителей гадать по анализу ликвидности.
Сегодня, оказывается, Нацбанк засветил бид перед обедом. А сейчас вышел с офером 25,90. Причем вполне конкретным.
Для тех, кто не понял, о чем я: до обеда НБУ покупал, после обеда вышел с продажей.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:49

  somilitark написав:
  Danik написав:Левобережная 25,85/26,05

Опять 26?
Красиво своим подсобили,ведь кто-то чётко знает,когда прокалывается вниз и летит камнем и когда надо отбираться на всю котлету,у Якова было 6 мио зелени на счетах,думаю за два года она утроилась.
Говорят в сельских банках шаром покати,работают с приноса,подкрепления со столицы нет.
Зато сотнями мио выкупают на МБ ,наверное это они выкупают с той пайки,которая недавно была одолжена в евро под 7% :lol:

Это давно ни для кого не новость. Имеют возможности и крутят в своих интересах. Зачем бизнесом заниматься,если можно вытаскивать деньги из воздуха?
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