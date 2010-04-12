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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1506150715081509

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 144
вище 25.65
49%
71
25.55 - 25.6499
13%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
20
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:57

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 09.07.2019 10.07.2019
починає діяти з: 10.07.2019 11.07.2019
100 дол. США 2548.9178 2570.0474
После полудня доллар прибавил еще 4 копейки.
Начавшийся около 12 рост продолжался до 13, после чего наступил длительный период стабильности. После окончания активной фазы торгов на МБ явился Рыжик.

Укрепление гривны год к году составило 71 копейку.
Несмотря на титанические усилия НБУ по противодействию ревальвации, мы все еще находимся ниже прошлогоднего минимума.

  Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности.

Спасибо за информацию.
Любители гадать по анализу ликвидности все равно увидят баланс интервенций :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 10 лип, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:57

Ой...


Зображення

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:02

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности.

Спасибо за информацию.
Любители гадать по анализу ликвидности все равно увидят баланс интервенций :)


Не за что :)
Вы упорно не хотите признать, что 5.07. отразилась сумма за 2 дня.
Смотрите, вот данные по объемам по доллару:
4.07 - 339,1
5.07 - 393,8
8.07 - 345,4
Да, в пятницу был больше объем, но не настолько, чтобы Нацбанк взял 232 млн. за день.
Это было за 2 дня: четверг 4.07 и пятницу 5.07. В какой из дней было больше? Наверно, в пятницу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:06

Я за фахом фізик

  Realist написав:Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні.
Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.
Дякую
Франківськ відкотився на вранішні курси. Тобто до 25,79 на покупку. А було 25,84



Вряд чи можу порадити щось з економіки. Але мені більше за все сподобалась відповідь -

  vitaliian написав:Если сильно упрощённо, через инфляцию создана система отъёма денег у бедных в пользу богатых, которые получают ренту в 17% из воздуха, просто давая деньги в долг. 17% ещё хороший статус кво, если ниже - телега не едет (доказано национализированным приватом) а выше народ начинает сильно быстро беднеть.



ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:09

  Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности.
Сегодня, оказывается, Нацбанк засветил бид перед обедом. А сейчас вышел с офером 25,90. Причем вполне конкретным.
Для тех, кто не понял, о чем я: до обеда НБУ покупал, после обеда вышел с продажей.

НБУ неплохо пополняет бюджет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:11

  Искатель написав:
Смотрите, вот данные по объемам по доллару:
4.07 - 339,1
5.07 - 393,8
8.07 - 345,4

Я извиняюсь что вклиниваюсь,но разве эти цифры не надо делить на 2?
У нас экспорт за месяц примерно 4 ярда,импорт 5.
Если взять даже 340 мио,умножить на 22-23 рабочих дня,то это явно не о нашем МБ 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:16

Ой2...


Зображення

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:18

  somilitark написав:
  Искатель написав:
Смотрите, вот данные по объемам по доллару:
4.07 - 339,1
5.07 - 393,8
8.07 - 345,4

Я извиняюсь что вклиниваюсь,но разве эти цифры не надо делить на 2?
У нас экспорт за месяц примерно 4 ярда,импорт 5.
Если взять даже 340 мио,умножить на 22-23 рабочих дня,то это явно не о нашем МБ 8)

Извинения принимаются.
Эти - не надо. Сейчас в табличке VOLUE.XLS отображаются данные без задвоения.
А рост в последние дни из-за нерезидентов.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:21

somilitark

Ні. Це одинарний обсяг звідси -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Я для розрахунків беру подвійний!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Вы упорно не хотите признать, что 5.07. отразилась сумма за 2 дня.

Что значит отразилась?
Это анализ движения денег, а не отчет об интервенциях. Суммы и в четверг и в пятницу сошлись. Если данные за четверг отразились в пятницу, значит гривна на счета продавцов ушла из НБУ в пятницу. Режим торговли ТОМ предполагает задержку только с поставкой валюты.
Если я получу убедительное объяснение задержке перевода гривны, я с радостью поверю.
А объема пятничного хватает, чтобы вместить интервенцию.

ЗЫ У меня не возникает сомнений в том, что НБУ в четверг на МБ видели. Но это не первый раз, когда он виден, а операций нет. Наша дискуссия повторяется циклично :)
Сибарит
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