Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 09.07.2019 10.07.2019 починає діяти з: 10.07.2019 11.07.2019 100 дол. США 2548.9178 2570.0474 После полудня доллар прибавил еще 4 копейки. Начавшийся около 12 рост продолжался до 13, после чего наступил длительный период стабильности. После окончания активной фазы торгов на МБ явился Рыжик.
Укрепление гривны год к году составило 71 копейку. Несмотря на титанические усилия НБУ по противодействию ревальвации, мы все еще находимся ниже прошлогоднего минимума.
Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности.
Спасибо за информацию. Любители гадать по анализу ликвидности все равно увидят баланс интервенций
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 10 лип, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности.
Спасибо за информацию. Любители гадать по анализу ликвидности все равно увидят баланс интервенций
Не за что Вы упорно не хотите признать, что 5.07. отразилась сумма за 2 дня. Смотрите, вот данные по объемам по доллару: 4.07 - 339,1 5.07 - 393,8 8.07 - 345,4 Да, в пятницу был больше объем, но не настолько, чтобы Нацбанк взял 232 млн. за день. Это было за 2 дня: четверг 4.07 и пятницу 5.07. В какой из дней было больше? Наверно, в пятницу...
Realist написав:Банки не мають куди дівати гривню. При тому облікова ставка, відсотки по ОВДП та по депозитах в гривні на дуже високому рівні. Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було. Дякую Франківськ відкотився на вранішні курси. Тобто до 25,79 на покупку. А було 25,84
Вряд чи можу порадити щось з економіки. Але мені більше за все сподобалась відповідь -
vitaliian написав:Если сильно упрощённо, через инфляцию создана система отъёма денег у бедных в пользу богатых, которые получают ренту в 17% из воздуха, просто давая деньги в долг. 17% ещё хороший статус кво, если ниже - телега не едет (доказано национализированным приватом) а выше народ начинает сильно быстро беднеть.
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Искатель написав:Для любителей гадать по анализу ликвидности. Сегодня, оказывается, Нацбанк засветил бид перед обедом. А сейчас вышел с офером 25,90. Причем вполне конкретным. Для тех, кто не понял, о чем я: до обеда НБУ покупал, после обеда вышел с продажей.
НБУ неплохо пополняет бюджет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Искатель написав:Вы упорно не хотите признать, что 5.07. отразилась сумма за 2 дня.
Что значит отразилась? Это анализ движения денег, а не отчет об интервенциях. Суммы и в четверг и в пятницу сошлись. Если данные за четверг отразились в пятницу, значит гривна на счета продавцов ушла из НБУ в пятницу. Режим торговли ТОМ предполагает задержку только с поставкой валюты. Если я получу убедительное объяснение задержке перевода гривны, я с радостью поверю. А объема пятничного хватает, чтобы вместить интервенцию.
ЗЫ У меня не возникает сомнений в том, что НБУ в четверг на МБ видели. Но это не первый раз, когда он виден, а операций нет. Наша дискуссия повторяется циклично