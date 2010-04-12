Искатель написав:Кстати, что скажете насчет этой версии:
Я завтра посмотрю на баланс интервенций, а потом скажу А до этого времени может и опровержение от Нафтогаза появиться, как уже бывало
Покупка валюты Нафтогазом мне невероятной не кажется, а на виновность в росте курса посмотрим. Двойной выход НБУ - явление нечастое, но это не в первый раз. Действия вполне логичные: когда падает покупаем, когда слишком резко пошли в рост, продаем. Все в рамках концепции сглаживания колебаний. Без этих выходов могли получить амплитуду дневных колебаний, способную вызвать панику. Остается дождаться итогового баланса.
zzzzzz написав:asti Вы не поняли насчет срезки. Срезка бывает двух видов.
Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит. Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !! Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )
Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд
Цікаво, який, на вашу думку, прогноз щодо єдиної в місяці продажі доларових ОВДП 16.07? Буде знижуватися ставка? Будуть обмеження по об'єму заявки?