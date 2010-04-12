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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1507150815091510

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 146
вище 25.65
49%
72
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:21

  Сибарит написав:ЗЫ У меня не возникает сомнений в том, что НБУ в четверг на МБ видели. Но это не первый раз, когда он виден, а операций нет. Наша дискуссия повторяется циклично :)


Не буду стараться Вас убедить в чем-либо.
Кстати, что скажете насчет этой версии:

"Нафтогаз" спровоцировал рост доллара
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Кстати, что скажете насчет этой версии:

Я завтра посмотрю на баланс интервенций, а потом скажу :)
А до этого времени может и опровержение от Нафтогаза появиться, как уже бывало :)

Покупка валюты Нафтогазом мне невероятной не кажется, а на виновность в росте курса посмотрим.
Двойной выход НБУ - явление нечастое, но это не в первый раз. Действия вполне логичные: когда падает покупаем, когда слишком резко пошли в рост, продаем. Все в рамках концепции сглаживания колебаний. Без этих выходов могли получить амплитуду дневных колебаний, способную вызвать панику. Остается дождаться итогового баланса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:50

  zzzzzz написав:Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )

НБУ вчера купил 50 млн, и позавчера 48

Ну так погашения сегодня надо провести. Сегодня-завтра покрутимся возле 25.9-26.10 (коррекция), а с понедельника опять на 25.65-25.75 (я про продажи на нале).
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:01

  Искатель написав:Вчера Нацбанк втихую "наматчил" около 50 млн. Причем на самом дне,чем и толкнули на разворот. А тут еще "Нафтогаз" добавился с покупками. И понеслось...

Инфа по Нафтогазу проверенная?
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10

  zzzzzz написав:asti
Вы не поняли насчет срезки.
Срезка бывает двух видов.

Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит.
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !!
Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )

Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд


Цікаво, який, на вашу думку, прогноз щодо єдиної в місяці продажі доларових ОВДП 16.07? Буде знижуватися ставка? Будуть обмеження по об'єму заявки?
PPO
 
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