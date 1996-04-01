Не буду стараться Вас убедить в чем-либо.
Кстати, что скажете насчет этой версии:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:21
Не буду стараться Вас убедить в чем-либо.
Кстати, что скажете насчет этой версии:
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я завтра посмотрю на баланс интервенций, а потом скажу
А до этого времени может и опровержение от Нафтогаза появиться, как уже бывало
Покупка валюты Нафтогазом мне невероятной не кажется, а на виновность в росте курса посмотрим.
Двойной выход НБУ - явление нечастое, но это не в первый раз. Действия вполне логичные: когда падает покупаем, когда слишком резко пошли в рост, продаем. Все в рамках концепции сглаживания колебаний. Без этих выходов могли получить амплитуду дневных колебаний, способную вызвать панику. Остается дождаться итогового баланса.
Додано: Сер 10 лип, 2019 16:50
Ну так погашения сегодня надо провести. Сегодня-завтра покрутимся возле 25.9-26.10 (коррекция), а с понедельника опять на 25.65-25.75 (я про продажи на нале).
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:01
Инфа по Нафтогазу проверенная?
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10
Цікаво, який, на вашу думку, прогноз щодо єдиної в місяці продажі доларових ОВДП 16.07? Буде знижуватися ставка? Будуть обмеження по об'єму заявки?
Додано: Сер 10 лип, 2019 17:57
Вже другий день поспіль події на валютному ринку проходять не так, як хотілося би більшості українців. Гривня почала здавати свої позиції.
Причому в здавалося би позитивний для неї період — коррахунки банків малі (всього 35,5 млрд гривень), інвестори придбали в черговий раз пристойний обсяг облігацій ( розміщення на аукціоні було трохи більше 6 млрд гривень), НБУ викуповує надлишок долара на торгах та поповнює ЗВР, ціни на українські експортні товари досить привабливі, а курс все ж таки вже другий день поспіль зростає.
Що ж псує таку приємну картину для нацвалюти?
Відповідь проста — зростання попиту з боку імпортерів та вузький малооб'ємний ринок (навіть в пікові дні угод він не дотягує і до 500 млн доларів, що є «нереально низьким» показником в порівнянні з будь-якою європейською країною). Залежність такого ринку від будь-яких операцій великих гравців (10-20 млн доларів здатні повністю міняти розклад попиту і пропозиції на міжбанку) — головна причина проблем гривні останніх днів.
Хід торгів:
Сьогодні ринок порядком лихоманило. У перші півгодини сесії відчувався активний попит на валюту на фоні ще не прокинувшихся продавців. Це зафіксувало котирування на ранкових 25,73 / 25,77 гривень за долар, що потім швидко, але ненадовго змінилося.
Вже на 11 годин пропозиція збільшилася і долар впав до 25,65 / 25,68 гривень, а до 12:00 зупинився на позначці 25,66 / 25,68.
Але це був тільки початок пригод на міжбанку 10-го числа.
Після 12 години попит почав істотно перевищувати пропозицію, що призвело до зростання курсу до 25,79 / 25,82 гривень за долар ближче до обіду. Але і це не виявилося межею по дню.
Після обіду при зниженні активності — на торгах залишався незакритий попит, який підняв котирування до 25,80 / 25,85 гривень на 14:00 і до 25,87 / 25,91 на кінець сесії.
І хоча останній курс вже багато в чому був заслугою спекулянтів — як то кажуть «осадочок залишився ...».
В першу чергу це відбилося на готівковому ринку, де поступово котирування пішли вгору і на момент написання статті курс продажу долара піднявся до позначки 25,95 гривень і навіть вище.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:00
del
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 лип, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на миняйле полно заявок на покупку по 26
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:02
На следующем аукционе к резмещению будут предложены 2 выпуска ,
1 год с погашением 09/07/2020
2 года с погашением 03/06/2021
Последнее размещение было 2 недели назад по годовым была ставка 7%, по двухлеткам 7,5% При чем последнее размещение уже произошло со снижением на 0,25 п.п. по сравнению с предыдущим.
Для сравнения сегодня ОЗДП ( евробонды ) котируются
1 год - 4,96%
2 год - 5,85%
На этой недели погасили 508 млн,на следующей будут 275 млн погашение. Все зависит от того что там на счетах у Минфина. Если валюта сильно нужна тогда ставки будет на уровне 25/07/2019 соответственно 7% и 7,5%
Если валюта не сильно нужна тогда ставки могут быть снижены , смотря какой объем Минфин планирует привлекать. За две недели погашения составят 507+275=782 млн , ну с %% короче = 800 млн. Вероятно что Минфин захочет привлечь 200-300 млн.
А учитывая что все происходит в условиях конкурентного рынка тут уж зависит от того какой будет объем предложения . Предполагаю что объем предложения будет раза в 2 больше, следовательно при таком объеме превышения ставка может упасть на 0,25-0,5%
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:06
Живите своим умом!
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