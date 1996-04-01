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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 146
вище 25.65
49%
72
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:21

  Сибарит написав:ЗЫ У меня не возникает сомнений в том, что НБУ в четверг на МБ видели. Но это не первый раз, когда он виден, а операций нет. Наша дискуссия повторяется циклично :)


Не буду стараться Вас убедить в чем-либо.
Кстати, что скажете насчет этой версии:

"Нафтогаз" спровоцировал рост доллара
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Кстати, что скажете насчет этой версии:

Я завтра посмотрю на баланс интервенций, а потом скажу :)
А до этого времени может и опровержение от Нафтогаза появиться, как уже бывало :)

Покупка валюты Нафтогазом мне невероятной не кажется, а на виновность в росте курса посмотрим.
Двойной выход НБУ - явление нечастое, но это не в первый раз. Действия вполне логичные: когда падает покупаем, когда слишком резко пошли в рост, продаем. Все в рамках концепции сглаживания колебаний. Без этих выходов могли получить амплитуду дневных колебаний, способную вызвать панику. Остается дождаться итогового баланса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:50

  zzzzzz написав:Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )

НБУ вчера купил 50 млн, и позавчера 48

Ну так погашения сегодня надо провести. Сегодня-завтра покрутимся возле 25.9-26.10 (коррекция), а с понедельника опять на 25.65-25.75 (я про продажи на нале).
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:01

  Искатель написав:Вчера Нацбанк втихую "наматчил" около 50 млн. Причем на самом дне,чем и толкнули на разворот. А тут еще "Нафтогаз" добавился с покупками. И понеслось...

Инфа по Нафтогазу проверенная?
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:10

  zzzzzz написав:asti
Вы не поняли насчет срезки.
Срезка бывает двух видов.

Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит.
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !!
Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )

Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд


Цікаво, який, на вашу думку, прогноз щодо єдиної в місяці продажі доларових ОВДП 16.07? Буде знижуватися ставка? Будуть обмеження по об'єму заявки?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:57

Вже другий день поспіль події на валютному ринку проходять не так, як хотілося би більшості українців. Гривня почала здавати свої позиції.

Причому в здавалося би позитивний для неї період — коррахунки банків малі (всього 35,5 млрд гривень), інвестори придбали в черговий раз пристойний обсяг облігацій ( розміщення на аукціоні було трохи більше 6 млрд гривень), НБУ викуповує надлишок долара на торгах та поповнює ЗВР, ціни на українські експортні товари досить привабливі, а курс все ж таки вже другий день поспіль зростає.

Що ж псує таку приємну картину для нацвалюти?

Відповідь проста — зростання попиту з боку імпортерів та вузький малооб'ємний ринок (навіть в пікові дні угод він не дотягує і до 500 млн доларів, що є «нереально низьким» показником в порівнянні з будь-якою європейською країною). Залежність такого ринку від будь-яких операцій великих гравців (10-20 млн доларів здатні повністю міняти розклад попиту і пропозиції на міжбанку) — головна причина проблем гривні останніх днів.

Хід торгів:

Сьогодні ринок порядком лихоманило. У перші півгодини сесії відчувався активний попит на валюту на фоні ще не прокинувшихся продавців. Це зафіксувало котирування на ранкових 25,73 / 25,77 гривень за долар, що потім швидко, але ненадовго змінилося.


Вже на 11 годин пропозиція збільшилася і долар впав до 25,65 / 25,68 гривень, а до 12:00 зупинився на позначці 25,66 / 25,68.

Але це був тільки початок пригод на міжбанку 10-го числа.

Після 12 години попит почав істотно перевищувати пропозицію, що призвело до зростання курсу до 25,79 / 25,82 гривень за долар ближче до обіду. Але і це не виявилося межею по дню.

Після обіду при зниженні активності — на торгах залишався незакритий попит, який підняв котирування до 25,80 / 25,85 гривень на 14:00 і до 25,87 / 25,91 на кінець сесії.

І хоча останній курс вже багато в чому був заслугою спекулянтів — як то кажуть «осадочок залишився ...».

В першу чергу це відбилося на готівковому ринку, де поступово котирування пішли вгору і на момент написання статті курс продажу долара піднявся до позначки 25,95 гривень і навіть вище.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:00

del
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 лип, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на миняйле полно заявок на покупку по 26
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:02

  PPO написав:
  zzzzzz написав:asti
Вы не поняли насчет срезки.
Срезка бывает двух видов.

Срез по объему который может продать Минфин ( 3 и 6 мес всего 500 млн, и 12 мес-1 млрд ) и второй срез это по принципу аукциона, кто ниже цену предложит.
Неделю назад Минфин удовлетворил двушки на 100% , абсолютно все !!
Трешки чуть порезали но только потому что там кто-то ошибся в цене запросил 19,95% доходность ( вероятно техническая ошибка брокера )

Вчера трешки совсем немного порезали из 1,259 млрд удовлетворили 1,159 млрд


Цікаво, який, на вашу думку, прогноз щодо єдиної в місяці продажі доларових ОВДП 16.07? Буде знижуватися ставка? Будуть обмеження по об'єму заявки?



На следующем аукционе к резмещению будут предложены 2 выпуска ,
1 год с погашением 09/07/2020
2 года с погашением 03/06/2021

Последнее размещение было 2 недели назад по годовым была ставка 7%, по двухлеткам 7,5% При чем последнее размещение уже произошло со снижением на 0,25 п.п. по сравнению с предыдущим.

Для сравнения сегодня ОЗДП ( евробонды ) котируются
1 год - 4,96%
2 год - 5,85%

На этой недели погасили 508 млн,на следующей будут 275 млн погашение. Все зависит от того что там на счетах у Минфина. Если валюта сильно нужна тогда ставки будет на уровне 25/07/2019 соответственно 7% и 7,5%
Если валюта не сильно нужна тогда ставки могут быть снижены , смотря какой объем Минфин планирует привлекать. За две недели погашения составят 507+275=782 млн , ну с %% короче = 800 млн. Вероятно что Минфин захочет привлечь 200-300 млн.

А учитывая что все происходит в условиях конкурентного рынка тут уж зависит от того какой будет объем предложения . Предполагаю что объем предложения будет раза в 2 больше, следовательно при таком объеме превышения ставка может упасть на 0,25-0,5%
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:06

  vitaliian написав:на миняйле полно заявок на покупку по 26

Эхххх....а счастье было так близко)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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