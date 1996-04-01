Вже другий день поспіль події на валютному ринку проходять не так, як хотілося би більшості українців. Гривня почала здавати свої позиції.



Причому в здавалося би позитивний для неї період — коррахунки банків малі (всього 35,5 млрд гривень), інвестори придбали в черговий раз пристойний обсяг облігацій ( розміщення на аукціоні було трохи більше 6 млрд гривень), НБУ викуповує надлишок долара на торгах та поповнює ЗВР, ціни на українські експортні товари досить привабливі, а курс все ж таки вже другий день поспіль зростає.



Що ж псує таку приємну картину для нацвалюти?



Відповідь проста — зростання попиту з боку імпортерів та вузький малооб'ємний ринок (навіть в пікові дні угод він не дотягує і до 500 млн доларів, що є «нереально низьким» показником в порівнянні з будь-якою європейською країною). Залежність такого ринку від будь-яких операцій великих гравців (10-20 млн доларів здатні повністю міняти розклад попиту і пропозиції на міжбанку) — головна причина проблем гривні останніх днів.



Хід торгів:



Сьогодні ринок порядком лихоманило. У перші півгодини сесії відчувався активний попит на валюту на фоні ще не прокинувшихся продавців. Це зафіксувало котирування на ранкових 25,73 / 25,77 гривень за долар, що потім швидко, але ненадовго змінилося.





Вже на 11 годин пропозиція збільшилася і долар впав до 25,65 / 25,68 гривень, а до 12:00 зупинився на позначці 25,66 / 25,68.



Але це був тільки початок пригод на міжбанку 10-го числа.



Після 12 години попит почав істотно перевищувати пропозицію, що призвело до зростання курсу до 25,79 / 25,82 гривень за долар ближче до обіду. Але і це не виявилося межею по дню.



Після обіду при зниженні активності — на торгах залишався незакритий попит, який підняв котирування до 25,80 / 25,85 гривень на 14:00 і до 25,87 / 25,91 на кінець сесії.



І хоча останній курс вже багато в чому був заслугою спекулянтів — як то кажуть «осадочок залишився ...».



В першу чергу це відбилося на готівковому ринку, де поступово котирування пішли вгору і на момент написання статті курс продажу долара піднявся до позначки 25,95 гривень і навіть вище.