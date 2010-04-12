Скорее всего у Минфина после размещения 1 млрд.евро на счетах есть валюта
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:08
Скорее всего у Минфина после размещения 1 млрд.евро на счетах есть валюта
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." , но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует.
Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили .
Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:35
Вышла ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА по состоянию на 1 июля.
Из удивительного, тормознулось кредитование физ лиц в гривне.
Если за первых пять месяцев был рост на 9,7% ( +13,150 млрд.грн ) то в июне рост скромный +100 млн.грн ( +0,2%)
Большинство этого кредитования шло на потреб.кредиты всяких чайников,компьютеров и телефонов. То есть стимулировало рост готовой импортной продукции.
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:40
vlad6603
Единственная цель книги старикова убедить лоховатых жителей одной недостраны, в том, что доллар не имеет ценности и вот-вот рухнет. с тем, чтобы не мешали хомячить эти самые доллары тем, кто заказал эту писанину у старикова
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:44
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