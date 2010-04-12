RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1508150915101511

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 146
вище 25.65
49%
72
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:08

  KirillT8 написав:
  zzzzzz написав:Кор счета на минимуме 35,4 ( -3,2 млрд )

НБУ вчера купил 50 млн, и позавчера 48

Ну так погашения сегодня надо провести. Сегодня-завтра покрутимся возле 25.9-26.10 (коррекция), а с понедельника опять на 25.65-25.75 (я про продажи на нале).


Скорее всего у Минфина после размещения 1 млрд.евро на счетах есть валюта
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34036
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3331 раз.
Подякували: 6868 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.

Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." :), но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует.
Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу :). Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили :).
Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.
vlad6603
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.07.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:35

Вышла ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА по состоянию на 1 июля.
Из удивительного, тормознулось кредитование физ лиц в гривне.
Если за первых пять месяцев был рост на 9,7% ( +13,150 млрд.грн ) то в июне рост скромный +100 млн.грн ( +0,2%)

Большинство этого кредитования шло на потреб.кредиты всяких чайников,компьютеров и телефонов. То есть стимулировало рост готовой импортной продукции.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34036
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3331 раз.
Подякували: 6868 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:40

vlad6603

Единственная цель книги старикова убедить лоховатых жителей одной недостраны, в том, что доллар не имеет ценности и вот-вот рухнет. с тем, чтобы не мешали хомячить эти самые доллары тем, кто заказал эту писанину у старикова
ryabchenko2
 
Повідомлень: 121
З нами з: 02.04.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:44

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:на миняйле полно заявок на покупку по 26

Эхххх....а счастье было так близко)))

потрогаем ли ещё когда нибудь 25,60 не знаю думаю 26 будем трогать эпизодически
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2746
З нами з: 06.04.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1508150915101511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ryabchenko2, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15250 1806715
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:38
aleexxxx
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435653
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6990)
10.07.2019 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.