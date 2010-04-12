Realist написав:Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.
Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." , но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует. Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика? Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили . Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.
Вышла ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА по состоянию на 1 июля. Из удивительного, тормознулось кредитование физ лиц в гривне. Если за первых пять месяцев был рост на 9,7% ( +13,150 млрд.грн ) то в июне рост скромный +100 млн.грн ( +0,2%)
Большинство этого кредитования шло на потреб.кредиты всяких чайников,компьютеров и телефонов. То есть стимулировало рост готовой импортной продукции.
Единственная цель книги старикова убедить лоховатых жителей одной недостраны, в том, что доллар не имеет ценности и вот-вот рухнет. с тем, чтобы не мешали хомячить эти самые доллары тем, кто заказал эту писанину у старикова
Burton_Hover написав:Да нет особого роста, еще все может быть до августа. Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).
Вчера минимальные курсы были 25,59 Юнекс и 25,60 БИС. А на моменте уже продают на опте дороже 26-и.
Світили, але вчора десь в районі 11.30 ні в БІС, ні в ТАС вже не продавали. А сьогодні тільки встигали міняти цінники, глянув сайт ТАС - 25,82, а через 10хвилин у відділенні 25,95.
дно было вчера утром и длилось не больше 2 часов. поймать его было бы равносильно выигрышу в лотерею. Но если увеличивать закупку с каждым раундом падения курса, то сумма валюты приобретённой на дне всегда будет максимальная.
Realist написав:Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.
Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать..." , но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует. Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика? Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустили . Если подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.
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