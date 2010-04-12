Додано: Сер 10 лип, 2019 18:12

Realist написав: Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було. Чи хтось може пояснити, звідки береться ця гривня для виплати всіх вищеперелічених відсотків якщо вся ця гривня не працює на економіку і відповідно не приймає участь у продукуванні товарів чи послуг? Хочу зрозуміти фундаментальні речі. Можливо порекомендуєте кого почитати, щоб доступно було.

Я буквально первый день на этом форуме, и мне следовало бы "...молчать и слушать...", но всё же в контексте вопроса я рискну упомянуть здесь отличную книгу некоего Николая Старикова "Кризис: Как это делается". Именно она лет 8 назад явилась последней каплей, понадобившейся мне для понимания того, что в современном мире финансы и экономика связаны вовсе не так, как подсказывает здравый смысл. Задача гениального идиотизма финансовой системы - гонять стада баранов за долларами, пока стая волков эти доллары рисует.Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу. Ну и где тут кризис? И где тут экономика?Хотел это написать в личку Реалисту, но я ещё слишком молод, меня туда не пустилиЕсли подобные сообщения неуместны на этом форуме, вы мне об этом скажите.