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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 20:22
vlad6603 написав:
Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
вы из какой страны пишете? в 2014-2015 в Украине полопались многие банки, кто-то занял свободные помещения, но сколько новых банков появилось с 2014 по 2019 ЗА 5 ЛЕТ? Всё же не нужно по занятым помещениям делать выводы об экономике. Зашёл новый капитал или старый поменял вывеску, дизайн и сотрудников?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 21:32
не долго пузырёк надувался(
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