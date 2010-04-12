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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1509151015111512

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 147
вище 25.65
50%
73
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
вы из какой страны пишете? в 2014-2015 в Украине полопались многие банки, кто-то занял свободные помещения, но сколько новых банков появилось с 2014 по 2019 ЗА 5 ЛЕТ? Всё же не нужно по занятым помещениям делать выводы об экономике. Зашёл новый капитал или старый поменял вывеску, дизайн и сотрудников?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не долго пузырёк надувался(
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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