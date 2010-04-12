Додано: Сер 10 лип, 2019 21:50

В 2008 году это мне резануло глаз. Кризис - звучит страшно. Крах. Фиаско. И другое слово из 6 букв, вторая "И". И тут вдруг кризис оказался кризисом далеко не для всех. Кому война, а кому - мать родная. В этот якобы "кризис" новых банков наросло, аки грибов после дождя.А к 2013 году я уже перешел на более высокий уровень понимания мира и лопанье банков встретил как само собой разумеющееся.За последние 4-5 лет финансовая ситуация у населения более-менее стабилизировалась, социальные выплаты потихоньку подтянули с "доллар по 8" к "доллар по 27". А это означает, что пора делать очередной кризис. В этом году - наверное ещё нет, а вот в следующем - очень вероятно. И экономика нашей капиталистической страны к этим процессам (почти) не имеет отношения.