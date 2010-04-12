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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1510151115121513>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
вы из какой страны пишете? в 2014-2015 в Украине полопались многие банки, кто-то занял свободные помещения, но сколько новых банков появилось с 2014 по 2019 ЗА 5 ЛЕТ? Всё же не нужно по занятым помещениям делать выводы об экономике. Зашёл новый капитал или старый поменял вывеску, дизайн и сотрудников?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не долго пузырёк надувался(
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:50

vitaliian В 2008 году это мне резануло глаз. Кризис - звучит страшно :). Крах. Фиаско. И другое слово из 6 букв, вторая "И" :). И тут вдруг кризис оказался кризисом далеко не для всех. Кому война, а кому - мать родная. В этот якобы "кризис" новых банков наросло, аки грибов после дождя.
А к 2013 году я уже перешел на более высокий уровень понимания мира и лопанье банков встретил как само собой разумеющееся.

За последние 4-5 лет финансовая ситуация у населения более-менее стабилизировалась, социальные выплаты потихоньку подтянули с "доллар по 8" к "доллар по 27". А это означает, что пора делать очередной кризис. В этом году - наверное ещё нет, а вот в следующем - очень вероятно. И экономика нашей капиталистической страны к этим процессам (почти) не имеет отношения.
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:55

  Искатель написав:
  Burton_Hover написав:Да нет особого роста, еще все может быть до августа.
Вчера курсы продажи минимальные были в банках 25,65 (Пивденный) / 28,72 (Сбербанк).


Вчера минимальные курсы были 25,59 Юнекс и 25,60 БИС.
А на моменте уже продают на опте дороже 26-и.


Ну в Юнексе еще попробуй купи. А на моменте на ОПТе уже 26,20. Пошел саморазогрев.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:57

Где обзоры ДС?

Здравствуйте ув. форумчане! Если не ошибаюсь, то раньше здесь были обзоры с прогнозами от ДС. Пролистав какое-то количество страниц не обнаружил. Кто подскажет где можно почитать таковые?
Ну и вообще вопрос к сторожилам и специалистам: что будет в четверг и пятницу с еврай?
Спасибо!
antiexpert
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 21:58

  s0v7a написав:
Зображення

ВО


Был гэп, который закрыли. Вчера был идеальный день для покупки Евро за гривню.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:14

  Burton_Hover написав:Вчера был идеальный день для покупки Евро за гривню.

не соглашусь, потому что сегодня был еще лучше день, для покупки евро в Укргазе через слитый бакс в обменке.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:14

  vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки.

Это не яркий пример, а пример яркой брехни.
Назовите эти "многие банки"...
Не назовёте, потому что не было такого.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Burton_Hover написав:Ну в Юнексе еще попробуй купи.
шо там пробовать? Ролики и вперед с Косолаповки на Журавлевку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:38

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:Вчера был идеальный день для покупки Евро за гривню.

не соглашусь, потому что сегодня был еще лучше день, для покупки евро в Укргазе через слитый бакс в обменке.


Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Сер 10 лип, 2019 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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