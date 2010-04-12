vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки. Оно и понятно, кризис же. Но... буквально через дни-недели-месяцы на их месте, иногда в тех же помещениях, вдруг_откуда_ни_возьмись появились другие, новые банки. А то и по два сразу . Ну и где тут кризис? И где тут экономика?
вы из какой страны пишете? в 2014-2015 в Украине полопались многие банки, кто-то занял свободные помещения, но сколько новых банков появилось с 2014 по 2019 ЗА 5 ЛЕТ? Всё же не нужно по занятым помещениям делать выводы об экономике. Зашёл новый капитал или старый поменял вывеску, дизайн и сотрудников?
vitaliian В 2008 году это мне резануло глаз. Кризис - звучит страшно . Крах. Фиаско. И другое слово из 6 букв, вторая "И" . И тут вдруг кризис оказался кризисом далеко не для всех. Кому война, а кому - мать родная. В этот якобы "кризис" новых банков наросло, аки грибов после дождя. А к 2013 году я уже перешел на более высокий уровень понимания мира и лопанье банков встретил как само собой разумеющееся.
За последние 4-5 лет финансовая ситуация у населения более-менее стабилизировалась, социальные выплаты потихоньку подтянули с "доллар по 8" к "доллар по 27". А это означает, что пора делать очередной кризис. В этом году - наверное ещё нет, а вот в следующем - очень вероятно. И экономика нашей капиталистической страны к этим процессам (почти) не имеет отношения.
Здравствуйте ув. форумчане! Если не ошибаюсь, то раньше здесь были обзоры с прогнозами от ДС. Пролистав какое-то количество страниц не обнаружил. Кто подскажет где можно почитать таковые? Ну и вообще вопрос к сторожилам и специалистам: что будет в четверг и пятницу с еврай? Спасибо!