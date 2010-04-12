RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1510151115121513

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:39

  Zebra написав:
  vitaliian написав:никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.

А вы успеете по 26.20 потом откупиться? Или доллара в кассах не будет, или премия менял +1 грн будет. Плавали, знаем.
Берите глупцы сейчас, ниже 25 не будет.

Как в воду глядел в очередной раз.

26,20 фактически уже на нале. По безналу чуть ниже - откупаться готовы?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:43

  Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.

то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
SILVER_UA
 
Повідомлень: 358
З нами з: 21.07.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SILVER_UA написав:Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ?
то бог высшей математики
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 03.12.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:09

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.

то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05


Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 56
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:12

  Burton_Hover написав:Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.

Ты не съезжай пастух. Я тебе события суток-двое рассказываю, а не давно минувших дней. Кстати забыл написать, что позавчера, когда ты предлагал за гривну покупать евро, нужно было покупать бакс. Который сегодня нужно было обменять на гривну.
SILVER_UA
 
Повідомлень: 358
З нами з: 21.07.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1510151115121513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15250 1806925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:38
aleexxxx
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73103)
10.07.2019 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.