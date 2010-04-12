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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:39
Zebra написав: vitaliian написав:
никогда не нужно спешить, лучше скупиться по 26,20 на восходящем тренде чем по 25,90 и кусать логти от того что курс упал до 25,40. На восходящем вы всегда по 26,20 сдадите (например если начнётся очень длинный боковик). Для закупок курс 26,20 на восходящем тренде видится выгоднее чем 25,90 и полная неопределенность.
А вы успеете по 26.20 потом откупиться? Или доллара в кассах не будет, или премия менял +1 грн будет. Плавали, знаем.
Берите глупцы сейчас, ниже 25 не будет.
Как в воду глядел в очередной раз.
26,20 фактически уже на нале. По безналу чуть ниже - откупаться готовы?
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Zebra
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Додано: Сер 10 лип, 2019 22:43
Burton_Hover написав:
Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.
то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
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SILVER_UA
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Додано: Сер 10 лип, 2019 22:48
SILVER_UA написав:
Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ?
то бог высшей математики
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 10 лип, 2019 23:09
SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.
то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Сер 10 лип, 2019 23:12
Burton_Hover написав:
Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Ты не съезжай пастух. Я тебе события суток-двое рассказываю, а не давно минувших дней. Кстати забыл написать, что позавчера, когда ты предлагал за гривну покупать евро, нужно было покупать бакс. Который сегодня нужно было обменять на гривну.
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SILVER_UA
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