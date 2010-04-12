Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары. А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.
то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары. А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.
то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли. И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Burton_Hover написав:Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли. И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Ты не съезжай пастух. Я тебе события суток-двое рассказываю, а не давно минувших дней. Кстати забыл написать, что позавчера, когда ты предлагал за гривну покупать евро, нужно было покупать бакс. Который сегодня нужно было обменять на гривну.
vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки.
Это не яркий пример, а пример яркой брехни. Назовите эти "многие банки"... Не назовёте, потому что не было такого.
Проблеми 2008 р. продовжились у 2009 р., що дало у 24 банках ТА, хоча ще ряд банків варто було тоді ж прикривати. Список банкрутів та аналіз http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 13_1_9.pdf Відкачали "Надра", "Родовід" по декілька разів заливши державні гроші, бо першопочаткові вливання також були вкрадені. Ще ряд банків порушував все що можна, але ТА тоді не вводили.
Борис Кушнірук. Після початку економічної кризи 2008-2009 років банківська система де-факто стала банкрутом. Загальний обсяг "поганих" кредитів в українських банків перевищував 50 відсотків. Тобто капітал банківської системи з того часу був глибоко від’ємний. Вони жили виключно за рахунок вкладів населення та рефінансування Нацбанку, – наголошує експерт За його словами, вже наприкінці 2008 року в Україні більше половини капіталу вже не було. Причому в багатьох банках його "не стало" ще раніше. Але процес зачистки, говорить експерт, не проводився, бо за кожним банком стояли політики, олігархи, які змушували НБУ закривати очі на те, що ці банки – банкрути. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... spert.html
Я також знаю приміщення, в яких почергово перебували декілька банків, які в результаті почергово збанкрутіли.