то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:43
то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
Додано: Сер 10 лип, 2019 22:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 23:09
Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Чет 11 лип, 2019 05:38
Проблеми 2008 р. продовжились у 2009 р., що дало у 24 банках ТА, хоча ще ряд банків варто було тоді ж прикривати.
Список банкрутів та аналіз
Відкачали "Надра", "Родовід" по декілька разів заливши державні гроші, бо першопочаткові вливання також були вкрадені. Ще ряд банків порушував все що можна, але ТА тоді не вводили.
Я також знаю приміщення, в яких почергово перебували декілька банків, які в результаті почергово збанкрутіли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 11 лип, 2019 06:13
Додано: Чет 11 лип, 2019 06:20
Этому есть простой ответ. Резкий рост цен на многие позиции продовольственного ряда (прежде всего, на овощи), как результат - у большинства населения просто не осталось (от слова "совсем") свободных 200-300 грн, которые они ранее направляли на ежемесячное погашение рассрочки по приобретаемым товарам т.н. "длительного пользования".
Проще выражаясь, у народа стало еще меньше денег.
Кстати, эти люди совсем не участвуют в покупке валюты, им просто не на что.
Додано: Чет 11 лип, 2019 06:44
Шановні, якщо ваша ласка, пишіть свої маяки тут і зараз, бо тільки так можна насправді оцінити глибину ваших думок.
Для прикладу, купив учора двушку баксів у А-банці по 25.7731, хоч мав на меті купівлю євро по кросу нижче 1.12, та можливості такої не знайшов, тому порада була би вчасною. Принагідно дякую дописувачу vitaliian про нагадування курсу в А.
Звідки курси в СБРФ дізнаєтесь з моменту недоступності їх сайту?
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Додано: Чет 11 лип, 2019 07:48
С любителями газа и нефти понятно уже второй день. Орест писав, что вчера должны были некупившиеся нерезы возвращать гривневые кредиты нбу, а значит продавать доллар. А по слухам любимый нерезами Ситибанк наоборот стоял на скупке валюты. Не в курсе, как было на самом деле?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 11 лип, 2019 07:55
Искатель
Нет, если у населения нет денег на обслуживание кредитов то объем кредитов не меняется, растет доля проблемных кредитов.
Живите своим умом!
Додано: Чет 11 лип, 2019 07:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 25,95/26,15
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