Додано: Чет 11 лип, 2019 06:44

Шановні, якщо ваша ласка, пишіть свої маяки тут і зараз, бо тільки так можна насправді оцінити глибину ваших думок.



Для прикладу, купив учора двушку баксів у А-банці по 25.7731, хоч мав на меті купівлю євро по кросу нижче 1.12, та можливості такої не знайшов, тому порада була би вчасною. Принагідно дякую дописувачу vitaliian про нагадування курсу в А.



Звідки курси в СБРФ дізнаєтесь з моменту недоступності їх сайту?