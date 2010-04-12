RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1511151215131514>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:43

  Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.

то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05
SILVER_UA
 
Повідомлень: 357
З нами з: 21.07.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SILVER_UA написав:Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ?
то бог высшей математики
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 03.12.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:09

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:Во-первых, я писал "за гривню", а не за доллары.
А во-вторых, в Укргазе сегодня был курс 29,00, а в Сбере вчера - 28,72, да и сегодня на 7 коп. ниже, чем в Укргазе.

то есть если я продам доллары это не гривна у меня на руках будет ? Я тебе выгоднее тему описываю, а ты мне пишешь за Сбер позавчера, когда евро стоило 1,121. Ты вообще как с калькулятором, проблем нет ? После 16 часов много где принимали по 26,05


Что-то не помню, чтобы мы вместе коров пасли.
И я еще выгоднее схему расскажу - продать зимой доллар по 29, а вчера купить Евро по 28,72. Кросс вообще ниже 1.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 56
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 05:38

  komp написав:
  vlad6603 написав:Яркий пример: В 2008 году полопались многие банки.

Это не яркий пример, а пример яркой брехни.
Назовите эти "многие банки"...
Не назовёте, потому что не было такого.


Проблеми 2008 р. продовжились у 2009 р., що дало у 24 банках ТА, хоча ще ряд банків варто було тоді ж прикривати.
Список банкрутів та аналіз http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 13_1_9.pdf
Відкачали "Надра", "Родовід" по декілька разів заливши державні гроші, бо першопочаткові вливання також були вкрадені. Ще ряд банків порушував все що можна, але ТА тоді не вводили.
Борис Кушнірук.
Після початку економічної кризи 2008-2009 років банківська система де-факто стала банкрутом. Загальний обсяг "поганих" кредитів в українських банків перевищував 50 відсотків. Тобто капітал банківської системи з того часу був глибоко від’ємний. Вони жили виключно за рахунок вкладів населення та рефінансування Нацбанку, – наголошує експерт
За його словами, вже наприкінці 2008 року в Україні більше половини капіталу вже не було. Причому в багатьох банках його "не стало" ще раніше. Але процес зачистки, говорить експерт, не проводився, бо за кожним банком стояли політики, олігархи, які змушували НБУ закривати очі на те, що ці банки – банкрути. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... spert.html

Я також знаю приміщення, в яких почергово перебували декілька банків, які в результаті почергово збанкрутіли.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:13

  KirillT8 написав:
  Искатель написав:Вчера Нацбанк втихую "наматчил" около 50 млн. Причем на самом дне,чем и толкнули на разворот. А тут еще "Нафтогаз" добавился с покупками. И понеслось...

Инфа по Нафтогазу проверенная?

Какая именно? Что Нафтогаз покупает? Да, сразу через 2 банка.
Искатель
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 22.02.16
Подякував: 428 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:20

  zzzzzz написав:Вышла ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА по состоянию на 1 июля.
Из удивительного, тормознулось кредитование физ лиц в гривне.
Если за первых пять месяцев был рост на 9,7% ( +13,150 млрд.грн ) то в июне рост скромный +100 млн.грн ( +0,2%)

Большинство этого кредитования шло на потреб.кредиты всяких чайников,компьютеров и телефонов. То есть стимулировало рост готовой импортной продукции.


Этому есть простой ответ. Резкий рост цен на многие позиции продовольственного ряда (прежде всего, на овощи), как результат - у большинства населения просто не осталось (от слова "совсем") свободных 200-300 грн, которые они ранее направляли на ежемесячное погашение рассрочки по приобретаемым товарам т.н. "длительного пользования".
Проще выражаясь, у народа стало еще меньше денег.
Кстати, эти люди совсем не участвуют в покупке валюты, им просто не на что.
Искатель
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 22.02.16
Подякував: 428 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:44

Шановні, якщо ваша ласка, пишіть свої маяки тут і зараз, бо тільки так можна насправді оцінити глибину ваших думок.

Для прикладу, купив учора двушку баксів у А-банці по 25.7731, хоч мав на меті купівлю євро по кросу нижче 1.12, та можливості такої не знайшов, тому порада була би вчасною. Принагідно дякую дописувачу vitaliian про нагадування курсу в А.

Звідки курси в СБРФ дізнаєтесь з моменту недоступності їх сайту?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:48

  Искатель написав:Какая именно? Что Нафтогаз покупает? Да, сразу через 2 банка.

С любителями газа и нефти понятно уже второй день. Орест писав, что вчера должны были некупившиеся нерезы возвращать гривневые кредиты нбу, а значит продавать доллар. А по слухам любимый нерезами Ситибанк наоборот стоял на скупке валюты. Не в курсе, как было на самом деле?

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 776
З нами з: 10.04.07
Подякував: 62 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:55

Искатель
Нет, если у населения нет денег на обслуживание кредитов то объем кредитов не меняется, растет доля проблемных кредитов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34046
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3332 раз.
Подякували: 6868 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 07:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,95/26,15
Danik
 
Повідомлень: 339
З нами з: 30.01.12
Подякував: 276 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1511151215131514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ne moskal, zzzzzz і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1524, 1525, 1526
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15250 1807161
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:38
aleexxxx
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6657 1435708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 15:45
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.