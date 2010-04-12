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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1511151215131514

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 148
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
12%
18
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, пошла, пошла стрижечка! Давайте хотя бы до 27 мне надо слиться :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:04

Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:10

  freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/

Украина будет делать как США - повышать "потолок госдолга" и занимать до бесконечности. А чтоб убрать конкурентов - поставить ставку повыше :)
Problem solved :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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