Додано: Чет 11 лип, 2019 08:04

Кто в теме, товарищ правду написал или нет?



Фейсбук Сергей Саливон вчера



"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.

Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.

Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.

Надо:

а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;

б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));

в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.

Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/