"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн. Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год. Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка. Надо: а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации; б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант)); в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них. Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера
"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн. Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год. Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка. Надо: а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации; б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант)); в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них. Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
Украина будет делать как США - повышать "потолок госдолга" и занимать до бесконечности. А чтоб убрать конкурентов - поставить ставку повыше Problem solved
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера
"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн. Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год. Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка. Надо: а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации; б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант)); в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них. Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
Первое что бросилось в глаза нет расчетов )))
Никогда не интересовался этой темой, но вот решил сам все проверить.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.
freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера
"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн. Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год. Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка. Надо: а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации; б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант)); в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них. Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
Вся суть в последней фразе - обычная предвыборная туфта с целью занизить рейтинг СН, хотя по его логике эту "пирамиду" начали как раз Гройсман-Порошенко
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)