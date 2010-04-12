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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 149
вище 25.65
50%
74
25.55 - 25.6499
13%
19
25.45 - 25.5499
9%
13
25.40 - 25.4499
9%
13
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
21
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, пошла, пошла стрижечка! Давайте хотя бы до 27 мне надо слиться :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:04

Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:10

  freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/

Украина будет делать как США - повышать "потолок госдолга" и занимать до бесконечности. А чтоб убрать конкурентов - поставить ставку повыше :)
Problem solved :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:29

  freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/


Первое что бросилось в глаза нет расчетов )))

Никогда не интересовался этой темой, но вот решил сам все проверить.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
2060101364,5 тыс.грн + 388630087,1 тыс грн = 2.448.731.451,6 тыс грн.

Теперь заходим на сайт Минфина и смотрим размер державного и гарантованного боргу.
Последние данные на 31.05.2019 - 2106,49 млрд.грн.
Зазор 342 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 08:46

  freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?

Фейсбук Сергей Саливон вчера

"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн.
Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год.
Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка.
Надо:
а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации;
б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант));
в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них.
Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/

Вся суть в последней фразе - обычная предвыборная туфта с целью занизить рейтинг СН, хотя по его логике эту "пирамиду" начали как раз Гройсман-Порошенко :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kreuz написав:Звідки курси в СБРФ дізнаєтесь з моменту недоступності їх сайту?

У Сбербанка Росії в Україні зараз новий сайт, який є доступним:
https://www.sbrf.com.ua
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 11 лип, 2019 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:11

мабуть буду виглядати ідіотом :D але ще цього року 25.70-25.80 ми ще побачимо
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:21

  Nazarkino написав:мабуть буду виглядати ідіотом :D але ще цього року 25.70-25.80 ми ще побачимо

Очень может быть!
Но то, что ещё поболтаемся, так это 100%)))
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:29

  Nazarkino написав:мабуть буду виглядати ідіотом :D але ще цього року 25.70-25.80 ми ще побачимо
можем ещё и 25.5 побачить (о 25 пока молчу)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тас продаёт по 95
рада покупает по 95
надо их познакомить)
vitaliian
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