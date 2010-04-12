freeze написав:Кто в теме, товарищ правду написал или нет?
Фейсбук Сергей Саливон вчера
"После вчерашнего размещения ОВГЗ на 6 ярдов до предела размещения, установленного Законом о бюджете на 2019 год, осталось 1,3 млрд грн. Это ничто на фоне 200,7 млрд грн., занятых Минфином чуть больше чем за полгода, из 202 млрд грн., предусмотренных на год. Чем дальше будет финансироваться дефицит бюджета, большая загадка. Надо: а) либо срочно вносить изменения в Закон о бюджете - что сомнительно в сложившейся ситуации; б) либо Минфин будет прямо нарушать закон и занимать дальше - интересный вариант)); в) либо накапливать долги по расходным статьям бюджета - то есть прекращать финансирование каких-то из них. Правда, до выборов с пирамидой ОВГЗ дотянуть практически удалось - это надо признать)" /c/
Первое что бросилось в глаза нет расчетов )))
Никогда не интересовался этой темой, но вот решил сам все проверить.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.
Rainbow написав:Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить) Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника. А там, снова можно кота подбросить
Шото отката незаметно. Скорее утаптывание и фиксация уровня. Не факт, что следующая ступенька будет вниз
Рост экономики Украины в 2019 году может ускориться до 3,2%, а инфляция ожидается ниже 8%.
Такими прогнозами поделился генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, глава набсовета Центра экономической стратегии (ЦЭС) Томаш Фиала.
“У нас действительно макроэкономическая ситуация в Украине лучше, чем была 5 лет назад и более. Наша компания сделала апгрейд макроэкономических показателей на этот год. Мы подняли прогноз по росту экономики благодаря росту внутреннего спроса с 2,7% до 3,2%. Также мы ожидаем, что инфляция упадет ниже 8%”, – сказал Фиала.
Он сообщил о пересмотре прогнозного курса национальной валюты по итогам текущего года в сторону снижения до 27,5 гривны за доллар.
“Также мы сделали апгрейд по курсу. На конец текущего года ранее ожидали курс 29,7 гривны/доллар, сейчас ожидаем 27,5 гривны/доллар”,- сказал Фиала, добавив, что такой улучшенный прогноз связан с улучшением текущего счета платежного баланса.
Эксперт подчеркнул, что для обеспечения экономического роста более быстрыми темпами Украине необходимо привлекать как внешние, так и внутренние инвестиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 лип, 2019 10:03, всього редагувалось 2 разів.