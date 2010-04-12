Додано: Чет 11 лип, 2019 09:49

Вкладчик1234 написав: Rainbow написав: Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить)

Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника.

А там, снова можно кота подбросить Отоварили самых дерганых, теперь можно откатить)Но на волне роста фин учреждения еще заработают себе на печенеки до понедельника.А там, снова можно кота подбросить

Шото отката незаметно. Скорее утаптывание и фиксация уровня. Не факт, что следующая ступенька будет вниз Шото отката незаметно. Скорее утаптывание и фиксация уровня. Не факт, что следующая ступенька будет вниз

Рост экономики Украины в 2019 году может ускориться до 3,2%, а инфляция ожидается ниже 8%.Такими прогнозами поделился генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, глава набсовета Центра экономической стратегии (ЦЭС) Томаш Фиала.“У нас действительно макроэкономическая ситуация в Украине лучше, чем была 5 лет назад и более. Наша компания сделала апгрейд макроэкономических показателей на этот год. Мы подняли прогноз по росту экономики благодаря росту внутреннего спроса с 2,7% до 3,2%. Также мы ожидаем, что инфляция упадет ниже 8%”, – сказал Фиала.Он сообщил о пересмотре прогнозного курса национальной валюты по итогам текущего года в сторону снижения до 27,5 гривны за доллар.“Также мы сделали апгрейд по курсу. На конец текущего года ранее ожидали курс 29,7 гривны/доллар, сейчас ожидаем 27,5 гривны/доллар”,- сказал Фиала, добавив, что такой улучшенный прогноз связан с улучшением текущего счета платежного баланса.Эксперт подчеркнул, что для обеспечения экономического роста более быстрыми темпами Украине необходимо привлекать как внешние, так и внутренние инвестиции.